الجيش مستعد للمواجهة.. مسئول سوداني: إثيوبيا لديها أطماع قديمة في أراضينا

نقلت وكالة الأنباء السودانية "سونا" عن والي ولاية القضارف شرقي البلد اللواء نصر الدين عبد القيوم تأكيده أن إثيوبيا لديها أطماع واضحة في أراضي السودان، رغم اعتراف أديس أبابا باتفاقية الحدود الموقعة بين البلدين منذ العام ١٩٠٣.





وأوضح والي القضارف أن جملة المساحات الزراعية المعتدى عليها من الجانب الاثيوبي منذ ستينيات القرن الماضي تبلغ سبعمائة ألف فدان.









ولم يستبعد والي القضارف حدوث أي سيناريوهات على الأرض إلا أنه أكد أن القوات المسلحة السودانية مستعدة لحماية المواطن والأراضي السودانية من أي اعتداءات.





كانت اشتباكات وقعت مساء الخميس الماضي بين قوات من الجيش السوداني وميليشيات إثيوبية مدعومة من الجيش الإثيوبي، أسفر عن مقتل ضابط سوداني وإصابة عدد آخر من العسكريين والمدنيين، وفقا لبيان أعلنه الجيش السوداني عقب تلك الأحداث.





ووقعت الاشتباكات السودانية الإثيوبية على الحدود الشرقية السودانية مع إثيوبيا، وتحديدا عند نهر عطبرة أحد روافد نهر النيل، وانتهت بسقوط ضحايا، وإرسال السودان تعزيزات عسكرية لموقع الأحداث.





وقال العميد الركن عامر محمد الحسن المتحدث باسم الجيش السوداني في تصريحات صحفية إن السودان يرى إعطاء فرصة للدبلوماسية مع إثيوبيا قبل اندلاع حرب شاملة بين البلدين.





وطالب الجيش السوداني إثيوبيا بالالتزام بما تم الاتفاق عليه بشأن ترسيم الحدود بين البلدين وانتشار القوات.