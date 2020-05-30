بـ9 مليارات جنيه منها تهرب ضريبي وسرقة كهرباء.. ضبط 293 ألف قضية خلال شهر.. فيديو

اسفرت جهود وزارة الداخلية وجهود أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى (التموين والتجارة،شرطة الكهرباء،مباحث الضرائب والرسوم،مباحث الأموال العامة) خلال شهر عن تحقيق العديد من النتائج.





فى مجال الاجراءات الاحترازية والخطة الشاملة للتعامل مع اى تداعيات لفيروس كورونا تم ضبط 27 الفا و537 قضية تموينية متنوعة وضبط 77 قضية مقاه مخالفة، وغلق 21 مكانا للمارسة انشطة تعليمية مخالفة، وغق 8184 محلا مخالفا قرار الغلق، وضبط 141 ألفا و547 شخصا، و40 ألفا و862 سيارة، و3494 دراجة نارية و4135 مركبة توك توك مخالفة لقرار الحظر.





وفى مجال قضايا الغش التجارى والتلاعب بالدعم تمكنت الادارة العامة لشرطة التموين والتجارة من ضبط 34 ألفا و471 قضية تموينية متنوعة،منها 257 قضية بيع اسطوانة بوتاجاز بالسوق السوداء، بعدد 24 ألفا و503 اسطوانات بوتاجاز تقدر قيمة الغاز المدعم فيها بـ 3 ملايين و307 الاف و905 جنيهات، وضبط 74 قضية بيع مواد بترولية بالسوق السوداء بمضبوطات بلغت 909 الاف و196 لتر مواد بترولية، بالاضافة الى ضبط 305 قضايا تموينية، بمضبوطات بلغت 297.294 طن سلع غذائية، وضبط 54 قضية استيلاء على اموال دعم بمضبوطات 16.4 طن.



