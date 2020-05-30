جميعها مُلزمة بارتداء الكمامات.. محافظ دمياط تصدر 3 قرارات لمواجهة كورونا

أصدرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، عددا من القرارات الهامة، اليوم، بشأن الإجراءات الوقائية اللازمة ضد فيروس كورونا المستجد، وألزمت الجميع بتنفيذها.

وكان أول تلك الاجراءات، هو القرار رقم 270 لسنة 2020 بشأن حظر دخول أى من العاملين أو المترددين على ديوان عام المحافظة والوحدات المحلية وجميع المصالح الحكومية دون ارتداء الكمامة الوقائية.

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كما أصدرت محافظ دمياط، القرار رقم 269 لسنة 2020 ، والذى يتضمن إلزام جميع مالكى وسائقى سيارات الأجرة ومركبات النقل العام وكافة المركبات الحكومية بإرتداء الكمامات.

قرارات المحافظ شملت، القرار رقم 267 لسنه 2020 ، وينص على ضرورة التزام كافة المواطنين- المقيمين والوافدين للمحافظة- على جميع الأسواق أو المحلات أو المنشآت الحكومية والخاصة أو البنوك أو أثناء التواجد بجميع وسائل النقل الجماعية أو الخاصة بارتداء الكمامات الواقية.



