الإحصاء: ارتفاع العمر المتوقع للإناث لـ 74.7 سنة

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، عن ارتفاع العمــر المتوقع عند الميلاد للإناث من 74.7سنة عام 2018إلى 75.1 سنة عام 2019.

جاء ذلك خلال نشرة اصدرها الجهاز اليوم، بمناسبة اليوم العالمي من أجل تنمية صحة المرأة؛ موضحا أن معدل وفيات الإناث انخفض بشكل طفيف من 5.6 حالة وفاة لكل ألف من الإنــــاث عام 2014ليصل إلى 5.4 حالة وفاة لكل ألف من الإناث عام 2018.

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وذكر أن نسب وفيات الإناث طبقًا للأمراض المزمنة قد تباينت، إذ بلغت الوفيات لمرضي الجهاز الدورى، من 50.6% عام 2017 إلى 53.4٪من إجمالي وفيات الإناث عام 2018.

وانخفضت نسبة وفيات الإناث بسبب أمراض الجهاز الهضمي من 8.9٪ عام 2017 إلى 7.3 ٪ من إجمالي وفيات الإناث عام 2018، فيما ارتفعت وفيات أمراض الجهاز التنفسي من من 8٪عام 2017 إلى 8.7 ٪عام 2018.

واستقرت وفيات مرضي الأورام من الإناث بين عامى 2017، 2018 فقد بلغت 6.4%؛ أما وفيات الحمل والولادة والنفاس فقد شكلت نسبة وفيات الإناث بسبب الحمل والولادة والنفاس أقل نسبة بين أسباب الوفاة حيث بلغت 0.1٪عامى 2018،2017.

وبلغ معدل وفيات الأمهات 43.6 سيدة لكل 100ألف مولود حـــي عام 2018، إذ بلغت نسبة وفيات المدخنات 0.2% نسبة الإناث المدخنات عام 2017/2018

وبلغت نسبة المدخنين بعينة المسح 17.3% من اجمالي العينة، بينما بلغت نسبة الإناث المدخنات في الحضر 0.3% مقابل 0.2 في الريف.