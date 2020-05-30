الدوري الألماني .. بايرن ميونخ يكتسح دوسلدورف بخماسية ويغرد منفردا على قمة بوندسليجا

فورتونا دوسلدورف بخماسية نظيفة ، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ29 من حقق فريق بايرن ميونخ فوزا عريضا على نظيره، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري الألماني "بوندسليجا".

افتتح بايرن ميونيخ التسجيل بعد مرور ربع ساعة من المباراة عن طريق زانكا مدافع فورتونا دوسلدورف بالخطأ في مرماه، بعد فشله في إبعاد تسديدة بنيامين بافارد.

وفي الدقيقة 29، عاد المدافع الفرنسي بافارد ليضاعف النتيجة لأصحاب الأرض بعدما استغل ركنية نفذها جوشوا كيميش ليحولها بضربة رأسية داخل شباك دوسلدورف.

وسجل البولندي روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثالث لبايرن ميونيخ في الدقيقة 43، بعدما حصل على الكرة من زميله توماس مولر داخل المنطقة ليودعها في الشباك الخالية من الحارس.





وفي الشوط الثاني، أحرز بايرن هدفين في دقيقتين بعدما سجل ليفاندوفسكي الهدف الشخصي الثاني له والرابع لفريقه في الدقيقة الـ50، قبل أن يحرز ألفونسو ديفيز الهدف الخامس مع الدقيقة 52.



