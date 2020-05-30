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سيارات

ميني كوبر تكشف عن سياراتها الكروس أوفر ..فيديو

السبت 30/مايو/2020 - 10:00 م
صدى البلد
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اماني نوار
من المفترض أن تطرح ميني كوبر  سياراتها الجديدة Countryman في الأسواق قريبا وهي من سيارات الكروس أوفر. 

وبالنظر لهذه السيارة ستجد أن السيارة مصممة بمصابيح أمامية احيطت بشرائط إضاءة بيضاء من نوع LEDوحصل على جنح هوائي صغير في نهايته.

أما بالنسبة لقمرة القيادة فقد حافظت على الروح الكلاسيكية لسيارات ميني وذلك من خلال لوحات العدادات المستديرة الشكل كما أنها حصلت على واجهة فخمة مزينة بعناصر من آلياف الكربون وفيها شاشة  مستديرة في وسطها. 

اما من ناحية التنقية  فتتميز هذه السيارة على نوعين من المحركات اهمها محركات بنزين توربينية بسعة 1.5 ليتر وعزم 136 حصان .

أما محركات الديزل فيه بسعة لترين وعزم 150 حصان لتعمل مع علب سرعة ميكانيكية  وأوتوماتيكية بـ 6 مراحل.

أما من المفترض أن تطرح مني كوبر في الاسواق قبل نهاية النصف الأول  من العام الجاري  بأسعار تبدأ من 29500 يورو.

يذكر أن قدمت ميني سيارتها كوبر S موديل 2020 بثلاثة أبواب في مصر في الفترة الأخيرة حيث تتوفر السيارة في مصر بمحرك بقوة 192 حصانا من محرك 4 سلندر 2000 سي سي مع عزم دوران 280 نيوتن متر وقدرة على التسارع إلى 100 كم في 6.8 ثانية وناقل حركة ستبترونيك سبورت من 7 سرعات دبل كلتش لسرعة استجابة النقلات.

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