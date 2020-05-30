هتوحشنا.. منى زكي تنعى الفنان حسن حسني

نعت الفنانة منى زكي الفنان الراحل حسن حسني من خلال حسابها بموقع الصور والفيديوهات "انستجرام".





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ونشرت منى زكي صورة للفنان الراحل وعلقت عليها قائلة: "‎إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون...ربنا يرحمك و يغفرلك ..هتوحشنا".





وتوفي الفنان الكبير حسن حسني فجر اليوم قبل أن يكمل عامه الـ89 بعد رحلة عطاء كبيرة، أفنى خلالها عمره في عدد كبير من الأدوار الخالدة.





وشيع أهالى وأقارب الفنان الراحل حسن حسنى جثمانه ظهر اليوم إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة فى أكتوبر على طريق الفيوم .



