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فن

هتوحشنا.. منى زكي تنعى الفنان حسن حسني

السبت 30/مايو/2020 - 11:08 م
حسن حسني
حسن حسني
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محمد بدران
نعت الفنانة منى زكي الفنان الراحل حسن حسني من خلال حسابها بموقع الصور والفيديوهات "انستجرام".

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ونشرت منى زكي صورة للفنان الراحل وعلقت عليها قائلة: "‎إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون...ربنا يرحمك و يغفرلك ..هتوحشنا".

وتوفي الفنان الكبير حسن حسني فجر اليوم قبل أن يكمل عامه الـ89 بعد رحلة عطاء كبيرة، أفنى خلالها عمره  في عدد كبير من الأدوار الخالدة.

وشيع أهالى وأقارب الفنان الراحل حسن حسنى جثمانه ظهر اليوم إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة فى أكتوبر على طريق الفيوم .

يذكر أن آخر أعمال الفنان الكبير حسن حسنى مسلسل "سلطانة المعز" من بطولة غادة عبد الرازق، محمود عبد المغني، تهاني راشد، محمد شاهين، طاهرة،دينا ،محمد لطفي ، محمود البزاوي،وليد فواز ، مي الغيطي ،أحمد ماجد ، كريم الأبنودي ورنا رئيس.. ومدير التصوير هيثم زانيتا وتأليف إياد ابراهيم وإخراج محمد بكير .
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