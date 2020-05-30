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رياضة

تقارير: فيروس كورونا يضرب ريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفية

السبت 30/مايو/2020 - 11:35 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
أكدت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي ريال مدريد، سيواجه أزمة كبيرة في الأيام القادمة، ولن يدخل سوق الانتقالات الصيفي القادم.

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية، أن فيروس كورونا سبب أزمة مالية كبرى، في نادي العاصمة، وهو الأمر الذي سيؤثر على نشاط الفريق في الميركاتو الصيفي المقبل.

وأشارت الصحيفة أن النادي الملكي سيواجه عجزًا كبيرًا في ميزانية الموسم المقبل، تبلغ قيمته 150 مليون يورو، و ذلك سيجعل ريال مدريد خارج سوق الانتقالات، إلا في حالة وحيدة، وهى بيع عدد من لاعبيه بهذا المبلغ.

وتشير الصحيفة إن إخراج اللاعبين من فريق ريال مدريد سيكون صعبًا أيضًا، فالأزمة المالية طالت جميع الأندية الأخرى، وتحمل رواتب نجوم ريال مدريد سيكون عائقًا أمام التعاقد مع أي منهم.

وأضافت الصحيفة أن ريال مدريد أخبر اللاعبين الذين كان ينوي التعاقد معهم بالانتظار للموسم المقبل حتى يستطيع التعاقد معهم.

يذكر أن العديد من اللاعبين ارتبط اسمهم بالانتقال لصفوف نادي ريال مدريد في الميركاتو الصيفي القادم، أمثال محمد صلاح وكيليان مبابي و إيرلينج هالاند وكامافنيجا.
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