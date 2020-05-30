صحة الدقهلية : 143 مصابا بمستشفيات العزل.. ولا يغادرها إلا أصحاب الحالات المستقرة.. فيديو



واشار الى انه يتبقى حتى الآن 143 مصابا من أبناء الدقهلية واشار الى انه يتبقى حتى الآن 143 مصابا من أبناء الدقهلية بفيروس كورونا منهم 79 حالة فى مستشفيات العزل فى تمى الامديد ومستشفيات العزل خارج المحافظه و 13 حالة فى مستشفيات الفرز وحالتهم متوسطه اضافة الى 51 حالة فى عزل منزلى .





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وأكد "مكى" أن كل من هم بالعزل المنزلى يتم متابعتهم عن طريق فرق الطب الوقائي حيث تبذل جهدا كبيرا بتسهيل أمور التحاليل الدورية لهم، كما يتم توصيل العلاج لهم بالمنزل حتى يكرمهم الله بالشفاء" . وأكد "مكى" أن كل من هم بالعزل المنزلى يتم متابعتهم عن طريق فرق الطب الوقائي حيث تبذل جهدا كبيرا بتسهيل أمور التحاليل الدورية لهم، كما يتم توصيل العلاج لهم بالمنزل حتى يكرمهم الله بالشفاء" .



واكد ان كل مصاب تسجل كافة بياناته وتعليمات كاملة لكل من يخرجون للعزل المنزلى وكيفية تعايشهم المنزلى، واى حالة متوسطة تظل بالمستشفى حتى تستقر وليس شرطا ان يكون سلبيا قد يكون ايجابيا وحالته جيدة جدا".



وطالب " مكى " وسائل الاعلام بعدم الانسياق وراء اى اشاعات دون التأكد من الحقيقة فنحن نبذل كل ما فى وسعنا من اجل المرضى شفاهم االله جميعا".