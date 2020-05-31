AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

أستاذ وراثة دواجن: سلق البيض بالطريقة المعتادة يفقده قيمته الغذائية

الأحد 31/مايو/2020 - 03:34 ص
بيض
بيض
Advertisements
حسام الفقي
قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة، أستاذ تربية ووراثة الدواجن جامعة عين شمس إن وضع البيض في ماء مغلي لفترة زمنية طويلة، كما هو معتاد لدى المصريين، وتبريده بسرعة يؤدى الى ارتباط عنصري الحديد والكبريت المتواجدين فى صفار البيض مع البروتين وتكوين مركب معقد يتميز باللون الرمادي المخضر.

وأضاف أستاذ تربية ووراثة الدواجن لـ صدى البلد أنه لا يوجد أضرار من هذا المركب ولكن يعتبر مظهر غير مرغوب فى أطباق البيض المسلوق.

وأشار إلى أن المكونات الحيوية الموجودة فى صفار البيض مثل الجلوبيولينات المناعية تتلف عند تعرضها لدرجات حرارة أعلى من 60-70 درجة مئوية لفترة زمنية طويلة، ومن المعروف ان درجة غليان الماء عند 100 درجة مئوية مما يستتبعه التأثير على القيمة البيولوجية لهذه المكونات،  ولكي يتم تجنب هذه الظاهرة أثناء عملية السلق يجب إتباع الخطوات الآتية :

1_ وضع البيض فى الوعاء وإضافة كمية مياه باردة كافية لتغطية سطح البيض
2_ يتم وضع الوعاء على البوتاجاز حتى الوصول لنقطة غليان المياه
3_ بعد الوصول الى نقطة الغليان تتم تغطية الوعاء واطفئ اللهب
4_ ترك البيض فى الماء الساخن لمدة 15-20 دقيقة
5_ فى نهاية فترة الطهي يبرد البيض بسرعة فى مياه باردة من الصنبور أو مياه مثلجة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أستاذ تربية ووراثة دواجن يوضح علاقة البيض بمخ الإنسان

أستاذ تربية ووراثة دواجن يوضح علاقة البيض بمخ الإنسان.. خبير زراعي يحذر من خطورة السالمونيلا على الإنسان... أستاذ صحة عامة يحذر: اللى هيدخل المستشفى بتسمم بسبب الفسيخ هيطلع مصاب بكورونا

السبب غريب.. حيل تمنع كسر البيض أثناء السلق

أستاذ تربية ووراثة يكشف حقيقة إصابة الدواجن بفيروس كورونا

جامعة عين شمس في مواجهة كورونا.. أستاذ تربية ووراثة يكشف حقيقة إصابة الدواجن بالفيروس.. مدير مكافحة العدوى يقدم نصائح لأصحاب الأمراض المزمنة للصيام

بأقل سعرات.. طريقة عمل أصابع زينب بالفرن

ترشيحاتنا

اعترافات أليمة رأينا سِترها.. النائب العام: حبس اليوتيوبر منة عبد العزيز و6 آخرين فى واقعة اغتصابها

سيف زاهر: الزمالك يستعد للإعلان عن صفقتين سوبر.. فيديو

النائب العام يأمر بحبس متهمين للإساءة لشخص من ذوي الاحتياجات الخاصة

عداد كورونا.. الصحة: 23449 مصابا.. 5693 حالة شفاء.. 913 متوفيا

مستشار وزيرة الصحة: نتائج استخدام بلازما المتعافين من كورونا حققت نجاحا مبهرا .. فيديو

بكلمات رنانة .. مؤذن بركة الحاج يحذر الأهالي من كورونا.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أشعر بمعاناة السود .. كيم كارداشيان تعلن الحرب على العنصرية بعد مقتل فلويد

بكلمات رنانة .. مؤذن بركة الحاج يحذر الأهالي من كورونا.. فيديو

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزنجبيل يوميا ؟