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أخبار العالم

بدلا من الأسلحة.. بابا الفاتيكان يدعو إلى توجيه الأموال للبحوث العلمية

السبت 30/مايو/2020 - 11:29 م
البابا فرنسيس بابا
البابا فرنسيس بابا الفاتيكان
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قسم الخارجي
دعا البابا فرنسيس بابا الفاتيكان إلى توجيه الأموال التي تُنفق على تطوير الأسلحة إلى البحوث العلمية لمنع انتشار أوبئة أخرى مثل فيروس كورونا.

وبحسب وكالة "رويترز"، رأس البابا فرنسيس قداسا في الهواء الطلق حضره حوالي 130 شخصا منهم العديد ممن تضرروا مباشرة من وباء فيروس كورونا، في أكبر تجمع في الفاتيكان منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر.


وكان من بين المشاركين في الصلاة أطباء وممرضون وسائقو سيارات إسعاف إيطاليون، وكذلك عدد ممن تعافوا من فيروس كورونا أو فقدوا أحدا من ذويهم. وأودت الجائحة بحياة ما يزيد على 33 ألفا في إيطاليا.

وفي ختام القداس، قال البابا فرنسيس إنه يتعين على الزعماء الوطنيين أن يتخذوا موقفا بعيد النظر وأن يساعدوا أشد الناس احتياجا الآن ويضعوا حلولا اقتصادية واجتماعية طويلة الأمد.

ودعا الزعماء إلى "توجيه المبالغ الطائلة التي تُنفق على حيازة المزيد من الأسلحة وجعلها أقوى بدلا من ذلك لصالح إجراء ما يكفي من البحوث (بهدف) منع مثل هذه الكوارث في المستقبل".
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