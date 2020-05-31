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أخبار البلد

أهم الأخبار .. تبعات مقتل جورج فلويد في أمريكا .. الصحة: تسجيل 1367 إصابة جديدة بفيروس كورونا والوزيرة تدعو المتعافين للتبرع بالبلازما

الأحد 31/مايو/2020 - 01:05 ص
أهم الأخبار
أهم الأخبار
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صدى البلد

نشر موقع صدى البلد الإخباري عددا من الأخبار والموضوعات الهامة نستعرضها من خلال التقرير التالي :


مقتل جورج فلويد.. ترامب: قد نلجأ للاعتقالات وتدخل الجيش

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن "تجاوز الخطوط الحمراء للدولة جريمة"، تعليقًا على الاحتجاجات وأحداث العنف .. للمزيد اضغط هنا


القوات المسلحة: قصف جوي للبؤر الإرهابية بشمال سيناء يسفر عن مقتل 16 تكفيريا

قام أبطال القوات المسلحة الباسلة بتنفيذ عمليتين نوعيتين أسفرتا عن مقتل .. للمزيد اضغط هنا


مترو الأنفاق: جميع الركاب التزموا بارتداء الكمامة.. ولم نسجل أي مخالفة طوال اليوم

قال أحمد عبد الهادي المتحدث الرسمي لـ مترو الأنفاق ، إن الركاب جميعًا وبلا استثناء، التزموا بتعليمات الدولة بخصوص الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا ... للمزيد اضغط هنا


الصحة: تسجيل 1367 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و34 وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، عن خروج 182 من المصابين بـ فيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي.. للمزيد اضغط هنا


ناشدت المتعافين التبرع بالبلازما.. وزيرة الصحة: بدء توزيع حقائب المستلزمات على المخالطين في المنازل

تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم، السبت .. للمزيد اضغط هنا


«أسرة» مدينة نصر تلزم الفنان أحمد عز بدفع 41 ألف جنيه إسترليني مصاريف دراسية لابنيه التوأمين

قررت محكمة أسرة مدينة نصر قبول الدعوى المقامة من الفنانة زينة ضد الفنان أحمد عز، وإلزامه بدفع 41 ألفا و700 جنيه ... للمزيد اضغط هنا


اعترافات أليمة رأينا سِترها.. النائب العام: حبس اليوتيوبر منة عبد العزيز و6 آخرين فى واقعة اغتصابها

أمرت النيابة العامة بحبس المتهمة آية، وشهرتها منة عبد العزيز وستة آخرين.. للمزيد اضغط هنا

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