مدير الإعلام بـ اتحاد الكرة: أصعب بيان كتبته عن محمد صلاح.. فيديو

كشف أسامة إسماعيل مدير إدارة الإعلام في اتحاد الكرة المصري عن كواليس استقالة هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد السابق.
وأكد أسامة إسماعيل في تصريحات لبرنامج " جمهور التالتة " عبر قناة " اون تايم سبورت " أنه عقب وداع المنتخب لـ بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 هاتفه أبو ريدة مساءً، وطلب منه صياغة بيان الاستقالة، وطالبه هو بالتريث والانتظار للصباح، ولكن أبو ريدة أصر على الأمر.
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وأضاف أن هاني أبو ريدة تعرض لضغوط رهيبة منذ مونديال روسيا 2018 لتتفجر الأزمة عقب البطولة الأفريقية، ليقرر إنهاء تلك الأزمات بالاستقالة، مشددا على أن أبو ريدة أفضل رئيس اتحاد كرة تعامل معه.
واستطرد أن أصعب بيان كتبه هو رد الاتحاد على أزمة محمد صلاح نجم ليفربول والمنتخب الأول بسبب شعبية صلاح، بالإضافة لحبه الشديد له وفخره به.
وأضاف أن لوائح الاتحاد لم تكن واضحة بشأن التصرف الأمثل لتلك الأزمة.