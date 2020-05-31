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فرحا بتخفيف حظر كورونا .. قفز رواد الشواطئ من فوق الجبال يتسبب في مقتل 4 ببريطانيا.. صور

الأحد 31/مايو/2020 - 02:42 ص
بريطانيا
بريطانيا
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عزة عاطف

من لم يقتله الفيروس قد يقتله التهور.. اضطرت الشرطة البريطانية إلى إخلاء المئات من رواد ساحل دورست جنوب بريطانيا بعد إصابة 4 أشخاص بجروح خطيرة أثناء القفز من فوق الجبال في البحر.


بعد تخفيف الحكومة البريطانية لقواعد الإغلاق وإجراءات الحظر التام، اندفع الناس إلى الشواطئ بتهور، لكن حادثة مريعة اضطرت رجال الأمن لاتخاذ إجراءات صارمة تجاه المواطنين.

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قام عدد من رواد الشاطئ بتسلق جبال ساحل دورين بما فيهم صخرة «قوس دوردل دور» مما نتج عنه سقوط 4 منهم بإصابات خطيرة.


أغلقت الشرطة الشاطئ السياحي بالقرب حتى تتمكن سيارات الإسعاف من النزول إلى مكان الحادث من أجل التعامل مع الإصابات.


الأمر الذي زاد من التزاحم على الطرق بعدما غادر العشرات من مرتادي الشاطئ المنطقة إلى منازلهم، وتظهر الصور التي نشرتها شرطة بوربيك على وسائل التواصل الاجتماعي هبوط طائرة الطوارئ على الرمال ومغادرة الجموع للشاطئ بشكل جماعي مع إخلاء المنطقة.


وقالت رئيسة مفتشي شرطة دورست «كلير فيليبس»: "كان علينا إغلاق الشاطئ في دورل دور للسماح لطائرات الإسعاف الجوي بالهبوط، ونتيجة لذلك نقوم بإخلاء الشاطئ ومنطقة الجرف المحيطة".


يبلغ ارتفاع قوس Durdle Door حوالي 200 قدم، تعد ضربة الماء من هذا الارتفاع أمرًا بالغ الخطورة، ويضاف إلى ذلك المد والجزر والتيارات وتغيير عمق قاع البحر، لذا فهو ليس الموقع المناسب لهذا النوع من النشاط.

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