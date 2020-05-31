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حوادث

إصابة 15 في حادث انقلاب ميكروباص بطريق السويس

الأحد 31/مايو/2020 - 02:53 ص
إصابة 15 في حادث
إصابة 15 في حادث انقلاب ميكروباص بطريق السويس
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حسن غنيمة

أصيب 15 شخصا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، بطريق السويس – القاهرة، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين لمستشفى السويس العام، لتلقي العلاج.


كان اللواء حسن ترك نائب مدير أمن السويس، تلقى اخطار من إدارة تأمين الطرق، يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص قرب بوابة الكيلو 109 بطريق المؤدي للسويس.


وانتقلت قوة من قسم شرطة عتاقة لمكان الحادث، وأفادت المعاينة بأن سبب الحادث انفجار الإطار الخلفي الأيمن، ما أدى إلى انحراف عجلة القيادة في يد السائق وانقلاب السيارة.


وقال مصدر طبي إن المصابين وصلوا تباعا لمستشفى السويس العام، واغلبهم في حالة مستقرة، وجرى تحويل 3 مصابين للعناية المركزة إذ يعانون من كسور مضاعفة ونزيف داخلي وارتشاح رئوي، بينما تراوحت بقية الإصابات بين سحجات وكدمات وجروح.

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