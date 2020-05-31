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اقتصاد

التنمية الصناعية تتلقى طلبات تصنيع الكمامة من مصانع الملابس الجاهزة اليوم

الأحد 31/مايو/2020 - 10:00 ص
كمامات قماشية
كمامات قماشية
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ولاء عبدالكريم
تبدأ الهيئة العامة للتنمية الصناعية، اليوم الأحد، تلقي طلبات مصانع الملابس الجاهزة، لإنتاج الكمامة القطنية والقماشية، طبقا للمواصفات التى تم وضعها بتنسيق بين وزارتى الصحة والصناعة.

من جانبه، أوضح المهندس مجدي غازي رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن الهيئة ستتلقى الطلبات من المصانع الراغبة فى إنتاج الكمامات القماش، حيث سيتم منح الموافقات خلال 24 ساعة للمنشآت التي لديها نشاط لتصنيع الملابس الجاهزة (ومستوفية المستندات المطلوبة) وبالنسبة للمنشآت الراغبة فى دخول هذا المجال سيتم تقديم الطلب بالهيئة بالنشاط الجديد على أن تقوم الهيئة باجراء المعاينات اللازمة ومن ثم إصدار الموافقة.


وطالب غازي الشركات الراغبة فى الحصول على موافقات بضرورة استيفاء الطلب المعد لهذا الغرض بمقر الهيئة مع تقديم عدد من المستندات الخاصة بالمنشأة مثل رخصة التشغيل سارية وسجل صناعي وتجاري ساري وبطاقة ضريبية وعضوية سارية باتحاد الصناعات بالإضافة إلى توكيل أو تفويض فى حالة الموكل أو المفوض مع إثبات الشخصية.


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وتسبب الركود الواضح فى مبيعات الملابس الجاهزة جراء جائحة كورونا، فى اتجاه مصانع عديدة إلى إضافة خطوط إنتاج جديدة لديهم من أجل إنتاج كمامات قماشية غير طبية، منها كمامات قطنية أو كمامات مخلوطة بين القطن والبوليستر، وفق مصنعون بقطاع الملابس الجاهزة.


وقالت وزارة الصناعة، إن الأجهزة الرقابية التابعة للوزارة ستقوم بحملات دورية للتفتيش على المصانع المنتجة للكمامات القماش للتأكد من التزامها بتطبيق الاشتراطات ومعايير الجودة التي اعتمدتها الوزارة والخاصة بتصنيع الكمامات القماش لتوفير أعلى معدلات الحماية والحفاظ على صحة وسلامة المستهلك.

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