لست مهتما بالأرقام مع بايرن ميونخ .. فليك يعلق على الفوز بخماسية ضد دوسلدورف

علق هانز فليك المدير الفني لبايرن ميونخ الألماني ، على فوز فريقه على حساب فورتونا دوسلدورف بخماسية نظيفة، بالمباراة التي جمعتهما ليلة أمس، ضمن منافسات الجولة رقم 29 من البوندسليجا.

وقال فليك في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للبافاري : "لقد سيطرنا على مجريات اللعب منذ الدقيقة الأولى، وأنا سعيد للغاية بمردود اللاعبين، كنا حاسمين أمام المرمى ولم نسمح للمنافس بخلق أية فرص حقيقية".

وتابع: "لست مهتما بالإحصائيات والأرقام، هدفنا الرئيسي في كل موسم هو الفوز باللقب، نحن قريبون من بلوغنا هذا الهدف الآن، ولكن الأمور لم تحسم بعد".

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