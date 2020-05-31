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رياضة

لست مهتما بالأرقام مع بايرن ميونخ .. فليك يعلق على الفوز بخماسية ضد دوسلدورف

الأحد 31/مايو/2020 - 10:35 ص
هانز فليك مدرب بايرن
هانز فليك مدرب بايرن ميونخ
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إسراء أشرف

علق هانز فليك المدير الفني لبايرن ميونخ الألماني، على فوز فريقه على حساب فورتونا دوسلدورف بخماسية نظيفة، بالمباراة التي جمعتهما ليلة أمس، ضمن منافسات الجولة رقم 29 من البوندسليجا.

وقال فليك في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للبافاري: "لقد سيطرنا على مجريات اللعب منذ الدقيقة الأولى، وأنا سعيد للغاية بمردود اللاعبين، كنا حاسمين أمام المرمى ولم نسمح للمنافس بخلق أية فرص حقيقية".

وتابع: "لست مهتما بالإحصائيات والأرقام، هدفنا الرئيسي في كل موسم هو الفوز باللقب، نحن قريبون من بلوغنا هذا الهدف الآن، ولكن الأمور لم تحسم بعد".

شاهد أيضًا.. ترتيب الدوري الألماني بعد فوز بايرن ميونخ على فورتونا دوسلدورف بخماسية

وأضافك "كان من المهم أن نتبع فوزنا على دورتموند يوم الثلاثاء الماضي بفوز جديد أمس، السبت".

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