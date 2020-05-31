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تعليم

هندسة عين شمس تعلن بدء تسليم الأبحاث لطلاب فرق النقل

الأحد 31/مايو/2020 - 10:17 ص
طلاب جامعات
طلاب جامعات
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حسام الفقي
أعنلت الصفحة الرسمية لكلية الهندسة جامعة عين شمس أنه تم أمس السبت، البدء في تسليم الأبحاث لطلاب سنوات ومستويات النقل.

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وأشارت الصفحة الرسمية لكلية الهندسة جامعة عين شمس إلى أن الكلية أكدت على بعض النقاط التي يجب مراعاتها وتتمثل في:

1. الموعد النهائي لتسليم البحث هو الرابعة مساء كل يوم حسب الجداول المعلنة نرجو ألا ينتظر الطالب حتى النهاية بوقت قصير لرفع الملفات لتجنب أي مشاكل في الانترنت. لن يسمح أبدأ برفع الملفات بعد هذا الموعد.

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2. يجب أن يضغط الطالب على زر "Submit" بعد تحميل الملف. لو ظهر Assignment Status: Draft معنى ذلك أن المصحح لن يرى الملفات.

3. يجب الأخذ في الاعتبار أن أقصى نسبة للتطابق المسموح بها Plagiarism هي 25%. يجب أن يتأكد الطالب أنه لو اعتمد على نفسه ولم ينقل من زميل له أو من مصدر على الإنترنت سوف يكون البحث بأمان.

4. بالنسبة للمقررات التي يسمح بها بتقديم البحث في مجموعة يكتفى بتقديم ملف واحد للمجموعة عن طريق أحد الأعضاء.

5. في حالة عدم قبول البحث أو عدم تقديم البحث لأي سبب في الموعد الأول يسمح بتقديمه مرة أخرى في نفس موضوع المرة الأولى. يجب على الطالب مراجعة حالة البحث على LMS وفي حالة تحول حالة البحث من “Submitted” إلى “Draft” هذا معناه أن البحث لم يقبل.
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