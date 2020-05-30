ابتداءً من اليوم.. منع دخول جامعة عين شمس بدون كمامة

كلف الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، قطاعات الجامعة المختلفة بوضع خطة لإدارة الموقف في ظل إجراءات التعايش مع فيروس كورونا بمختلف جوانبه الطبية والتعليمية والبيئية.

وقرر "المتيني" إلزام جميع أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة فى كلياتها ومعاهدها ووحداتها وإداراتها المختلفة بارتداء "الكمامة"، وذلك اعتبارا من اليوم، السبت.

وكلف رئيس جامعة عين شمس الأمن الجامعى بحظر دخول أى شخص إلى الحرم الجامعى لجامعة عين شمس أو أى من كلياتها ومعاهدها ووحداتها المختلفة غير مرتدٍ للكمامة.









يأتي ذلك في إطار حرص الجامعة على الطلاب والعاملين وهيئة أعضاء التدريس، ويضمن خطتها لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من الانتشار.



