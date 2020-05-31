أماكن الزحام.. الحالة المرورية الصباحية على الطرق الصحراوية والدائري

شرحت مصادر بوزارة الداخلية، الحالة المرورية على الطريق الدائري ومحور ٢٦ يوليو والطرق الصحراوية في صباح اليوم، الأحد.









وقالت المصادر، إن محور ٢٦ يوليو يشهد كثافات مرورية مرتفعة بالاتجاهين بمناطق أبو رواش، مع وجود كثافات مرتفعة من الطريق الدائري حتى ميدان لبنان.

















كما يشهد طريق الإسماعيلية الصحراوي، كثافات مرورية مرتفعة من الطريق الدائري حتى جسر السويس والعكس.









ويشهد الطريق الدائري كثافات مرورية متوسطة بمناطق إمبابة، وكثافات مرورية مرتفعة بمخرج طريق الإسكندرية الزراعي.









وكذلك كثافات مرورية مرتفعة أعلى مناطق السلام في القادم من المرج باتجاه القاهرة الجديدة.









كما ظهرت كثافات مرورية مرتفعة على محور المريوطية من أعلى ترعة المنصورية حتى مناطق اللبيني بفيصل.









كما يشهد طريق السويس كثافات مرورية مرتفعة بمناطق الكارتة.







