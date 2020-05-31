«صنع في البيت».. محمد هنيدي يختار الفيديو الفائز في الحلقة الثالثة

وقع اختيار الفنان محمد هنيدي على فيديو مشترك برنامج "صنع في البيت" لاكتشاف المواهب، محمد إبراهيم شوربجي، ما يؤهل الفيديو للفوز بـ50000 ريال سعودي.
وفاضل محمد هنيدي في نهاية الحلقة الثالثة من البرنامج بين اختيار الإعلامي هشام الهويش، وهو فيديو "نساء وفتيات التايكوندو السعودي"، واختيار الإعلامية أسيل عمران، التي اختارت فيديو أغنية الراب من أداء محمد إبراهيم.
وأعرب محمد هنيدي عن إعجابه بفيديو الراب، ورسالته حول قدرة البشر على التغلب على فيروس كورونا مهما حدث، لكنه اختار الفيديو الآخر، في دلالة على دعمه للمرأة، وتشجيعه للبنت والمرأة القويتين.