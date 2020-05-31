AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

«صنع في البيت».. محمد هنيدي يختار الفيديو الفائز في الحلقة الثالثة

الأحد 31/مايو/2020 - 10:34 ص
صدى البلد
Advertisements
شيرى نبيل
وقع اختيار الفنان محمد هنيدي على فيديو مشترك برنامج "صنع في البيت" لاكتشاف المواهب، محمد إبراهيم شوربجي، ما يؤهل الفيديو للفوز بـ50000 ريال سعودي.

وفاضل محمد هنيدي في نهاية الحلقة الثالثة من البرنامج بين اختيار الإعلامي هشام الهويش، وهو فيديو "نساء وفتيات التايكوندو السعودي"، واختيار الإعلامية أسيل عمران، التي اختارت فيديو أغنية الراب من أداء محمد إبراهيم.

وأعرب محمد هنيدي عن إعجابه بفيديو الراب، ورسالته حول قدرة البشر على التغلب على فيروس كورونا مهما حدث، لكنه اختار الفيديو الآخر، في دلالة على دعمه للمرأة، وتشجيعه للبنت والمرأة القويتين.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

على طريقة محمد هنيدي.. ليلي أحمد زاهر تشعل تيك توك | فيديو

شغل يناسب مؤهلاتك.. محمد هنيدي يشعل تويتر بفيديو كوميدي

شعور الفنان مختلف.. محمد هنيدي يشعل تويتر بفيديو كوميدي

لما تحاول تمارس رياضة في البيت.. محمد هنيدي يشعل تويتر بفيديو كوميدي

الفنان لما يتجرح في مشاعرة .. محمد هنيدي يشعل تويتر بفيديو كوميدي

هنيدي يطالب بتوقيع أشد عقوبة على مرتكبي واقعة تعذيب القطة

ترشيحاتنا

إعلان الطوارئ في لوس أنجلوس وغلق مراكز اختبار كورونا بعد خروج المظاهرات عن السيطرة

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 31-5-2020 بمحافظات مصر

مقتل ذئب مهدد بالانقراض انتقاما لحصان

بكلمات رنانة .. مؤذن بركة الحاج يحذر الأهالي من كورونا.. فيديو

أمريكا.. سقوط قتيل وإصابة 4 بالرصاص واعتقال العشرات في مظاهرات فلويد

فيديوجراف .. مواعيد وشروط التقديم لـ الصف الأول الابتدائي 2021

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تجنب السهر وقلل الكافيين.. 7 نصائح مهمة لتجنب الإصابة بالصداع

بدون مكياج.. نانسي عجرم تتألق بإطلالة رياضية

للمناعة والكبد والمعدة.. فوائد شرب ماء بالليمون على الريق