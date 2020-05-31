لمدة أسبوع.. أبوظبي تحظر التنقل من وإلى الإمارة وبين مدنها

أعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في أبوظبي حظر التنقل من وإلى الإمارة وبين مدنها اعتبارًا من يوم الثلاثاء ولمدة أسبوع، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".





أوضحت اللجنة أن الحظر يشمل جميع سكان إمارة أبوظبي من مواطنين ومقيمين، ويستثنى من ذلك بتصريح، الموظفين في قطاعات حيوية، الأشخاص ممن يعانون من أمراض مزمنة وفي حاجة لزيارة المستشفيات، نقل البضائع الضرورية.





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سمحت السلطات في أبو ظبي لسكان كل مدينة بالتنقل داخل مدينتهم خلال أوقات برنامج التعقيم الوظني المحددة.





كانت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، قد أعلنت فى وقت سابق استمرار إيقاف جميع الفعاليات في الإمارة، حتى إشعار آخر، تماشيًا مع التدابير الوقائية الخاصة بفيروس كورونا.



