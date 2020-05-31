ستاندرد آند بورز: اقتصاد أبوظبي سينكمش 7.5% والعجز المتوقع بالبحرين 12% من الناتج المحلي في 2020

قالت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني يوم السبت إن من المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي الفعلي في أبوظبي بنسبة 7.5 في المئة هذا العام بسبب انخفاض أسعار النفط والتأثير الناجم عن تفشي فيروس كورونا.
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وأضافت أن من المتوقع أن تتلقى الإمارات الأصغر في دولة الإمارات العربية المتحدة ”دعما ماليا استثنائيا“ من الدولة بمساندة أبوظبي في حالة حدوث عُسر مالي.
وذكرت إنه من المتوقع أن يتسع العجز المالي البحريني إلى 12 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام ارتفاعا من 4.6 في المئة في 2019، لأسباب ترجع في جانب كبير منها لانخفاض أسعار النفط.
وتوقعت الوكالة أن ينكمش اقتصاد البحرين بنسبة خمسة في المئة في 2020.
وتوقعت الوكالة أن يرتفع العجز المالي في الإمارة إلى حوالي 12 في المئة هذا العام من 0.3 في المئة في 2019.
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وأضافت أن من المتوقع أن تتلقى الإمارات الأصغر في دولة الإمارات العربية المتحدة ”دعما ماليا استثنائيا“ من الدولة بمساندة أبوظبي في حالة حدوث عُسر مالي.
وذكرت إنه من المتوقع أن يتسع العجز المالي البحريني إلى 12 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام ارتفاعا من 4.6 في المئة في 2019، لأسباب ترجع في جانب كبير منها لانخفاض أسعار النفط.
وتوقعت الوكالة أن ينكمش اقتصاد البحرين بنسبة خمسة في المئة في 2020.