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اقتصاد

ستاندرد آند بورز: اقتصاد أبوظبي سينكمش 7.5% والعجز المتوقع بالبحرين 12% من الناتج المحلي في 2020

الأحد 31/مايو/2020 - 01:01 ص
ستاندرد آند بورز
ستاندرد آند بورز جلوبال
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رويترز
قالت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني يوم السبت إن من المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي الفعلي في أبوظبي بنسبة 7.5 في المئة هذا العام بسبب انخفاض أسعار النفط والتأثير الناجم عن تفشي فيروس كورونا.

وتوقعت الوكالة أن يرتفع العجز المالي في الإمارة إلى حوالي 12 في المئة هذا العام من 0.3 في المئة في 2019.

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وأضافت أن من المتوقع أن تتلقى الإمارات الأصغر في دولة الإمارات العربية المتحدة ”دعما ماليا استثنائيا“ من الدولة بمساندة أبوظبي في حالة حدوث عُسر مالي.

وذكرت إنه من المتوقع أن يتسع العجز المالي البحريني إلى 12 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام ارتفاعا من 4.6 في المئة في 2019، لأسباب ترجع في جانب كبير منها لانخفاض أسعار النفط.

وتوقعت الوكالة أن ينكمش اقتصاد البحرين بنسبة خمسة في المئة في 2020.




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