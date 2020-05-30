ستاندرد آند بورز: اقتصاد أبوظبي سينكمش 7.5% هذا العام

توقعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني اليوم السبت انكماش الناتج المحلي الإجمالي الفعلي في أبوظبي بنسبة 7.5 في المئة هذا العام

وأرجعت ذلك بسبب انخفاض أسعار النفط والتأثير الناجم عن تفشي فيروس كورونا.

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وتوقعت الوكالة أن يرتفع العجز المالي في الإمارة إلى حوالي 12 في المئة هذا العام من 0.3 في المئة في 2019.

وأضافت أن من المتوقع أن تتلقى الإمارات الأصغر في دولة الإمارات العربية المتحدة ”دعما ماليا استثنائيا“ من الدولة بمساندة أبوظبي في حالة حدوث عُسر مالي.