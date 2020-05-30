AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

ستاندرد آند بورز: اقتصاد أبوظبي سينكمش 7.5% هذا العام

السبت 30/مايو/2020 - 04:03 م
صدى البلد
Advertisements

توقعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني اليوم السبت انكماش الناتج المحلي الإجمالي الفعلي في أبوظبي بنسبة 7.5 في المئة هذا العام

 وأرجعت ذلك بسبب انخفاض أسعار النفط والتأثير الناجم عن تفشي فيروس كورونا.

اقرا أيضا : بقيمة 5 جنيهات.. ارتفاع أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم

وتوقعت الوكالة أن يرتفع العجز المالي في الإمارة إلى حوالي 12 في المئة هذا العام من 0.3 في المئة في 2019.

وأضافت أن من المتوقع أن تتلقى الإمارات الأصغر في دولة الإمارات العربية المتحدة ”دعما ماليا استثنائيا“ من الدولة بمساندة أبوظبي في حالة حدوث عُسر مالي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شركات في السعودية والإمارات تواجهان أزمة سيولة رغم إجراءات تحفيزية لمواجهة كورونا

تداعيات فيروس كورونا تهدد أرباح شركات التأمين بالخليج

ستاندرد آند بورز تثبت التصنيف الائتماني لمصر عند B/B

بعد إبقاء تصنيف مصر الائتمانى بشهادة ستاندرد.. وزير المالية يؤكد صلابة الاقتصاد المصرى.. واقتصاديون : إجراءات مواجهة كورونا ترفع التنافسية والاستثمار مقارنة بالدول المحيطة

ستاندرد آند بورز: بنوك الخليج تستطيع تحمل خسائر حتى 36 مليار دولار.. والسعودية الأصلب

ترشيحاتنا

انهيار سعد الصغير من البكاء فى جنازة حسن حسني.. شاهد

علي جمعة يكشف عن عمل لا يراه الناس ومأمور به في آيات القرآن الكريم

بريطانيا تسجل أقل إحصاءات لـ ضحايا كورونا منذ تفشي الوباء

بين التأجيل والإلغاء.. 3 سيناريوهات تنتظر امتحانات الثانوية العامة

هل المستشفيات تزيد من حدة الإصابة بكورونا؟ الطبية الأوروبية الشرق أوسطية تجيب

قرار جديد للبابا تواضروس والمجمع المقدس بخصوص فتح الكنائس للصلاة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالتغذية والعلاج.. كيفية التعايش السلمي مع مرض السكري

محافظ القاهرة يوزع الكمامات على المواطنين.. صور

الفنانون يرتدون الكمامات فى جنازة حسن حسنى.. شاهد