تعرف على كيفية حساب مسافة الأمان أثناء القيادة

أول طريقة حساب مسافة الأمان هي حساب سرعة السيارة بالكيلومتر مقسومة على اثنين مضيفا إليها خمسة أمتار طول سيارتك تصبح النتيجة هي المسافة المثلى، وكمثال إذا كانت سرعتك 80 كلم بالساعة نقسمها على اثنين = 40 نضيف عليها خمسة أمتار طول السيارة لتصبح 45 مترا وهي المسافة الآمنة لسرعة 80 كلم، ونستعرض جدول يوضح احتساب تلك الطريقة.



