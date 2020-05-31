تعرف على كيفية حساب مسافة الأمان أثناء القيادة

من أهم عوامل الأمان أثناء القيادة هي المسافة الآمنة وتعتبر من الأمور الهامة التي توجب على سائقي السيارات المحافظة عليها لأنها تحافظ علي وجود متسع امن من الوقت في حالة حدوث أي أمر طارئ لان عدم المحافظة على مسافة الأمان يكون من أهم الأسباب المؤدية إلى وقوع حوادث السير .
طرق حساب مسافة الأمان :
طرق حساب مسافة الأمان :
أول طريقة حساب مسافة الأمان هي حساب سرعة السيارة بالكيلومتر مقسومة على اثنين مضيفا إليها خمسة أمتار طول سيارتك تصبح النتيجة هي المسافة المثلى، وكمثال إذا كانت سرعتك 80 كلم بالساعة نقسمها على اثنين = 40 نضيف عليها خمسة أمتار طول السيارة لتصبح 45 مترا وهي المسافة الآمنة لسرعة 80 كلم، ونستعرض جدول يوضح احتساب تلك الطريقة.
وتوجد طريقة أخرى لحساب مسافة الأمان وهي قاعدة الثانيتين وتكون عبارة عن المسافة المقطوعة في غضون ثانيتين بين سيارة السائق والسيارة التي أمامه عبر الاسترشاد بنقاط ثابتة كعلامة على الطريق أو شجرة بجوار الطريق تمر بها المركبة الأمامية، مع ملاحظة أن قاعدة الثانيتين تنطبق على معدل سرعة لا يتعدى حاجز 50 كيلومتر في الساعة، وفي مناخ معتدل، ويجب زيادة الثواني في حال زيادة السرعة و يلجأ غالبية السائقين لهذه الطريقة لأنها أسهل من الأولى .