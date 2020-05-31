خروج 6 حالات جديدة بعد تعافيهم من كورونا بـ عزل قها

أعلن مستشفى قها المركزى للحجر الصحى لمرضى فيروس كورونا، تعافى وخروج 6 حالات جديدة ليرتفع عدد المتعافين بالمستشفى إلى 244 متعافى.

















وأكدت إدارة المستشفى أنها تطبق كافة التعليمات والبروتوكولات الصادرة من وزارة الصحة لخدمة ورعاية واستقبال المرضى حيث يجري حاليا تطبيق البروتوكول الجديد للوزارة والذي يقضي بالعزل المنزلي للحالات الإيجابية المستقرة والعزل بالمدن الجامعية للحالات المتوسطة والعزل بمستشفيات الحجر للحالات الحرجة.









وقال الدكتور أحمد سعد خيامي رئيس الفريق الطبي الخامس بمستشفى قها للحجر الصحي أن الفريق الطبي أسرة واحدة ويعاملون المرضى المصابين بفيروس كورونا من هذا المنطلق.









وتابع أن عدد المتعافين من فيروس كورونا بالمستشفى ارتفع بسبب الحالة النفسية الجيدة التى تساهم فى رفع معدلات الشفاء.









ويواصل الطاقم الطبي بمستشفى الحجر الصحي بقها تقديم الخدمات الطبية للمرضى وأكد المستشفى أنه لا وقت للراحة والعمل يتم على مدار 24 ساعة متواصلة لتقديم خدمة أفضل للمرضى، موضحا أن مقياس النجاح هو زيادة أعداد حالات الشفاء للمرضى المصابين بالفيروس.