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محافظات

حق الشعب.. إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية في الجيزة

الأحد 31/مايو/2020 - 07:37 م
إزالة التعديات
إزالة التعديات
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أحمد زهران

وجه اللواء احمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمدن بشن حملات مكثفة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، لفرض هيبة الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .


حيث قام حي الوراق، تحت إشراف المهندس اشرف فرج الله رئيس الحي، بازاله العقارات المخالفه في محور الضبعه وشارع اللبيني من كورنيش النيل بالوراق، وكذلك ازالة التعديات على الاراضي الزراعية بناحية نكلا على مساحة١٥٠ متر بمركز منشأة القناطر .


فيما قام اللواء خالد عصر رئيس حي الهرم، بشن حملة مكبرة لإزالة المحلات المخالفه بقطاع هضبه الاهرام وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيالها .


كذلك قام مركز الواحات البحرية تحت اشراف الدكتور صبري شاكر رئيس مركز الواحات، بتنفيذ إزالة في منطقة قصعة ٣ لشقة من الحجر الجيري مسقوفة بالخشب بارتفاع ٣م علي مساحة ٣٠٠م٢ .


وأخيرا قام اللواء أيمن السعيد رئيس مركز ومدينة أوسيم، بشن حملة على المباني المخالفة والتعديات على الأراضي الزراعية، حيث تم إزالة وتكسير سملات وقواعد خرسانية بشارع ابراهيم عتابي من ترعة عوض الله بقرية الزيدية بمدينة أوسيم، وإيداع المضبوطات مخازن المدينة .

حق الشعب.. إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية في الجيزة
حق الشعب.. إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية في الجيزة
حق الشعب.. إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية في الجيزة
حق الشعب.. إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية في الجيزة
حق الشعب.. إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية في الجيزة
حق الشعب.. إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية في الجيزة
حق الشعب.. إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية في الجيزة
حق الشعب.. إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية في الجيزة
حق الشعب.. إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية في الجيزة
حق الشعب.. إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية في الجيزة
حق الشعب.. إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية في الجيزة
حق الشعب.. إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية في الجيزة
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