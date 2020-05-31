حق الشعب.. إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية في الجيزة

وجه اللواء احمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمدن بشن حملات مكثفة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، لفرض هيبة الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .





حيث قام حي الوراق، تحت إشراف المهندس اشرف فرج الله رئيس الحي، بازاله العقارات المخالفه في محور الضبعه وشارع اللبيني من كورنيش النيل بالوراق، وكذلك ازالة التعديات على الاراضي الزراعية بناحية نكلا على مساحة١٥٠ متر بمركز منشأة القناطر .





فيما قام اللواء خالد عصر رئيس حي الهرم، بشن حملة مكبرة لإزالة المحلات المخالفه بقطاع هضبه الاهرام وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيالها .





كذلك قام مركز الواحات البحرية تحت اشراف الدكتور صبري شاكر رئيس مركز الواحات، بتنفيذ إزالة في منطقة قصعة ٣ لشقة من الحجر الجيري مسقوفة بالخشب بارتفاع ٣م علي مساحة ٣٠٠م٢ .





