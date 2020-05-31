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سلوى عثمان: تفاجأت بالترند وتعليقات سكاي نيوز .. وكواليس مشاهدها بـ البرنس مثيرة

الأحد 31/مايو/2020 - 09:05 م
سلوى عثمان
سلوى عثمان
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شيرين عادل
حلت الفنانة سلوى عثمان اليوم الأحد ضيفة ببرنامج السفيرة عزيزة والمذاع عبر فضائية DMC  للحديث حول أصعب مشاهدها ، وردود الأفعال التى تلقتها  بعد مشاركتها فى مسلسل البرنس  الذى عرض فى شهر رمضان


كان غصب عني.. سلوى عثمان تكشف تفاصيل دورها فى مسلسل البرنس


قالت الفنانة سلوى عثمان ،  إن الجمهور انتقد  رد فعلها فى مسلسل البرنس عندما أخفت ما فعلوه أبنائها من جرائم ضد أخوهم رضوان البرنس .

وعللت  الفنانة سلوى عثمان،  قيامها بإخفاء جرائم أبنائها ب فى مسلسل البرنس ضد  أخيهم  رضوان الذى لعب دوره الفنان محمد رمضان قائلة :  كان غصب عنى أنى أقدم ولادى لحبل المشنقة بأيدى وانتظر جثثهم لدفنهم "  ..

وأشارت ،  إلى أن دورها فى مسلسل البرنس كان اعتقاده الأساسى فيه أن رضوان البرنس والذى جسد خلاله الدور الفنان محمد رمضان  بقيامه بالإستيلاء على أموال أبنائها فى الميراث . 

وأكدت  الفنانة سلوى عثمان ، إلى أن  كل المشاركين في المسلسل قدموا ادوار رائعة في العمل الدرامي هذا العام


مكنش ينفع يتعاد ... سلوى عثمان تكشف كواليس أصعب مشاهد مسلسل البرنس



وأضافت الفنانة سلوى عثمان ،  إنها تعتاد عند قرائتها أى  سيناريو عمل تخوضه تقوم بتفريغه وتقسيمه وتمييز المشاهد بكتابة كلمة مهمة ..

وأكدت  الفنانة سلوى عثمان ، أن مشهد صراخها المتواصل من أبنائها عند علمها بجرائمهم ضد أخيهم رضوان البرنس كان من أصعب مشاهدها فى المسلسل والذى تم تصويره مرة واحدة فقط ولم يتم إعادته قائلة : اتصور مرة واحدة ومكنش ينفع يتعاد " ..

 وأوضحت الفنانة سلوى عثمان ،  أنها بمجرد قراءة  السيناريو تعمل على إتقان الدور جيدأ  قبل أدائها فعليا . 

وأشارت إلى أنها عند الإستعداد لأداء دور غضب يتطلب منها شحن نفسها وحفظ الدور جيدأ لتنفيذ المشهد على أكمل وجه وخروج أكبر قدر من المشاعر الحقيقية . 

ونوهت  الفنانة سلوى عثمان ،  إلى أنها تقوم بالتدريب على اداء المشاهد عن طريق رؤية نفسها أمام المرآة وردود الأفعال للخروج لأفضل أداء .




اتفاجئت ب الترند ... سلوى عثمان : فرحت لما سكاى نيوز عرضت تعليقاتالجمهور على أصعب مشهد قدمته فى البرنس


قالت الفنانة سلوى عثمان  أنها بعد أدائها أصعب مشاهد البرنس دعت الله أن يلقى قبول المشاهدين خاصة وإنها بذلت اقصى ما فى وسعها فى أدائه .

وأكدت  سلوى عثمان  أنها لم تتوقع أن يصبح مشهد صراخها المتواصل ضد أبنائها بمجرد علمها بمخططاتهم الإجرامية ضد رضوان البرنس  أن يصبح " ترند"  والأكثر بحثأ على وسائل التواصل الإجتماعى .

وأشارت إلى أنها تلقت العديد من المحادثات الهاتفية من كافة الدول العربية قاموا خلالها بالتعبير عن إعجابهم الشديد بهذا المشهد  ، بالإضافة لفرحتها الشديدة بعرض فضائية سكاى نيوز خبر تصدرها التريند . 

وأوضحت  الفنانة سلوى عثمان ،    أن الفنان لابد أن يقوم بدوره الفنى بأقصى ما لديه من مهارات وموهبة ، ومشاعر صادقة  ثم انتظار ردود أفعال الجمهور . 

وتابعت  الفنانة سلوى عثمان ، ، أن مشهد صراخها المتواصل من أبنائها عند علمها بجرائمهم ضد أخيهم رضوان البرنس كان من أصعب مشاهدها فى المسلسل . 



يذكر ان الفنان محمد رمضان  نافس فى السباق الرمضان المنصرم بمسلسل البرنس وشاركه أحمد زاهر ، سلوى عثمان ، روجينا . 

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