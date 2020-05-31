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رياضة

بطولة من بين البطولات.. هشام حنفي يستعيد ذكريات نهائي سوبر النخبة العربية

الأحد 31/مايو/2020 - 08:39 م
هشام حنفى
هشام حنفى
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محمد بدران
شارك هشام حنفى لاعب النادى الأهلى السابق متابعيه فيديو جديد له عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات «انستجرام».

واستعاد هشام حنفى من خلال الفيديو ذكرياته في نهائي سوبر النخبة العربية مع النادى الأهلى، وعلق على الفيديو قائلًا: "⁦تسديدة بهدف لفيلكس# في نهائي سوبر النخبة العربية # في السعودية# بطولة من كم البطولات # فاهمني طبعا😜😜".

يذكر أن النادي الأهلي طالب بضرورة استكمال مسابقة الدوري المصري موسم 2019-2020 في التوقيت الذي تحدده مؤسسات الدولة وفقًا لرؤيتها بما يضمن عودة آمنة تسهم في تحقيق كل الأهداف الصحية والاقتصادية والرياضية.

كان اتحاد الكرة المصري قرر إيقاف النشاط الرياضي حتى اخر مايو بناءً على تعليمات اللجنة الطبية ومجلس الوزراء خوفا من تفشي فيروس كورونا الذي اجتاح البلاد في الآونة الأخيرة.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد  49 نقطة من 17 مباراة.

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