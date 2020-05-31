رفض 15% من حاجزي شقق الإسكان الاجتماعي في كل إعلان .. اعرف السبب

كشفت مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ، عن تنفيذ الصندوق لنحو 170 الف وحدة لحاجزي شقق الإعلان العاشر لمشروع الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل المليون وحده.
وأوضحت عبدالحميد في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن الحاجزين للاعلان العاشر نحو 200 الف مواطن.
وتابعت ان الصندوق عادة ينفذ وحدات أقل من عدد الحاجزين بنسبة من 10٪ إلى 15٪ تقريبا.
وأضافت انه من واقع الاعلانات السابقة للمشروع، نحو 10٪ الي 15٪ من الحاجزين لا يستكملون الإجراءات، او يتم رفضهم لتغيير بياناتهم المتقدمين بها عن البيانات الحقيقية وهو ما يظهر في الاستعلام.
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وأشارت إلى أن الإعلان العاشر يشمل الحاجزين به ونحو 15 الف محولين لمدينتي 6 أكتوبر الجديدة وحدائق أكتوبر من الإعلان التاسع.
يذكر أن الاعلان العاشر للإسكان الاجتماعى لمحدودي الدخل يعد ثاني أكبر اعلان ضمن المشي بعد الاعلان الثامن والذي تم خلاله اتاحة 500 ألف شقة للمواطنين بكافة محافظات مصر.