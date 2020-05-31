رفض 15% من حاجزي شقق الإسكان الاجتماعي في كل إعلان .. اعرف السبب





وأوضحت عبدالحميد في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن الحاجزين للاعلان العاشر نحو 200 الف مواطن.





وتابعت ان الصندوق عادة ينفذ وحدات أقل من عدد الحاجزين بنسبة من 10٪ إلى 15٪ تقريبا.





وأضافت انه من واقع الاعلانات السابقة للمشروع، نحو 10٪ الي 15٪ من الحاجزين لا يستكملون الإجراءات، او يتم رفضهم لتغيير بياناتهم المتقدمين بها عن البيانات الحقيقية وهو ما يظهر في الاستعلام.





وأشارت إلى أن الإعلان العاشر يشمل الحاجزين به ونحو 15 الف محولين لمدينتي 6 أكتوبر الجديدة وحدائق أكتوبر من الإعلان التاسع.



