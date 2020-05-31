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فن

وفاء عامر لمتابعيها .. متخافوش من كورنا خافوا من ربنا

الأحد 31/مايو/2020 - 10:12 م
صدى البلد
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شروق حمدى - احمد ابراهيم

شاركت الفنانة وفاء عامر واحدة من خواطرها التي تشارك بها متابعيها من حين لاخر عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "فسيبوك"


وقالت وفاء عامر: "متخافوش من كورونا ده مخلوق زيه زينا خافوا ربنا اللي خلقنا كلنا ..  وفاء عامر"


وعلى صعيد آخر، انتهت وفاء عامر من تصوير مشاهدها في فيلم "شريط 6".

وتجسد وفاء عامر فى الفيلم شخصية سيدة أعمال تمتلك العديد من الشركات، وتمر بعدة أزمات خلال الأحداث، والفيلم إخراج محمد سلامة، وتأليف محمود حمدان. 

فيلم "شريط 6" بطولة :"خالد الصاوي ، خالد أنور ، نانسي صلاح ، أحمد خالد صالح ، وائل عبدالعزيز ، محمد علي رزق" ،وتدور قصة الفيلم حول 3 أشخاص مدمنين، ويقوم الطبيب النفسي بمعالجتهم.


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