AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

إسلام إبراهيم لـ كاملة أبو ذكري: متسبنيش بقى عايز اشتغل معاكي تاني

الإثنين 01/يونيو/2020 - 01:36 ص
اسلام إبراهيم
اسلام إبراهيم
Advertisements
احمد ابراهيم
قال الفنان الشاب إسلام إبراهيم إنه كان يحلم بالعمل مع المخرج كاملة أبو ذكري، وهو ما تحقق عن طريق مشاركته في مسلسل "بـ100 وش" بشخصية "حمادة" لأنها تجعل الفنان تعيش في الشخصية بشكل كبير.  

أضاف إبراهيم خلال حواره إلى برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" الذي تقدمه الإعلامية سهير جودة ومنى عبدالغني، أمس الأحد، على قناة CBC أن مفتاح كاملة أبو زكري هو الصدق ولهذا كان المسلسل واقعيًا بشخصياته المختلفة، وأن كل عمليات النصب التي حدثت في المسلسل حقيقية، كما وجه رسالة إلى المخرجة أثناء مداخلتها الهاتفية بالبرنامج وقال "متسبنيش بقى وعايز اشتغل معاكي تاني". 

اقرأ ايضا 

وأكد الفنان أنه عندما ينضم إلى عمل يحرص على معرفة كواليس الشخصية والآداء المطلوب حتى يقدم الشخصية بشكل مناسب، وأنه كان سعيدًا بردود الأفعال التي وجدها من جانب الجمهور مع عرض المسلسل.

تابع أنه كان خائف من المشاهد "التراجيدي" ولهذا كان يبحث عن حزن منفرد يخص الشخصية التي ينفذها فقط.

يذاع برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة الثالثة عصرًا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في أول عودة لـ الستات مايعرفوش يكدبوا.. مفيدة شيحة تدخل في مشادة مع أحد المشاهدين

صلاح عبد الله يفاجئ علي الحجار في "الستات مايعرفوش يكدبوا"

أحمد مجدي لـ صدى البلد: أحببت العمل مع ياسمين صبري.. وتصوير فرصة تانية أرهقني

إشادة بـ نيللي كريم في بـ100 وش وانتقادات لـ داليا البحيري مع فلانتينو

شريف الدسوقي عن بـ 100 وش: عملنا في ظروف قاسية لرسم البسمة على الوجوه

ملحمة البرث في الاختيار.. وانتقام رضوان بـ البرنس.. الجمهور متشوق لأحداث الحلقة 28 في 4 مسلسلات

ترشيحاتنا

ربنا ينجيها وكل اللي زيها.. دلال عبدالعزيز تكشف آخر تطورات الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي

الصحة: ظهور 3 أعراض ترجح كفة الإصابة بفيروس كورونا

أخبار النادي الأهلي.. تجديد عقد فايلر.. عرض مغر لـ وليد أزارو.. ورسالة الخطيب لمجلس الإدارة

الصحة توضح شروط ارتداء الكمامة القماشية.. فيديو

بركب دعامات في القلب.. محمد هنيدي عن سبب عدم حضوره جنازة حسن حسني

بعد القبض عليه أثناء الزفاف.. صرف زوج شقيقة محمد رمضان من قسم الشرطة بعد دفع الغرامة

AdvertisementS

دولة القانون .. القبض على زوج شقيقة محمد رمضان بعد ساعات من زفافه

قرار جديد للحكومة بشأن حظر التجوال .. تعرف عليه

مجلس الوزراء: إعلان مواعيد فتح المساجد خلال الأسبوع الحالي واقتربنا من إعادة نشاط المطاعم والسينما والمسارح بضوابط ..فيديو

بعد القبض عليه أثناء الزفاف.. صرف زوج شقيقة محمد رمضان من قسم الشرطة بعد دفع الغرامة

تقسيم الطلاب وتقليل عدد أيام الدراسة في المدرسة .. وزير التعليم : 5 سيناريوهات تحت الدراسة لإدارة العام الدراسي الجديد في ظل أزمة كورونا

الشهيد الـ 30.. وفاة رئيس قسم القلب بالمعهد القومي بـ كورونا

الصحة توضح شروط ارتداء الكمامة القماشية.. فيديو

جحود الأشقاء.. أهل متوفى بـ كورونا يرفضون استلام الجثة والنيابة تقرر دفنها بمقابر الصدقة

محمد رمضان يحتفل بزفاف شقيقته والجمهور يهاجمه .. صور

بعد تألقها فى حفل زفاف شقيقته.. 10 صور لـ زوجة محمد رمضان

الصحة: أكثر من مليون مستخدم على تطبيق «صحة مصر» منذ إطلاقه في أبريل الماضي

السعر 5 جنيهات وتستخدم لمدة شهر بشرط.. الحكومة: الكمامة القماش ستكون متاحة للمواطنين خلال أيام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواليد 1 يونيو.. تعرف على شخصيتك من علم الأرقام

أطلت متخفية.. شاهد| أحدث ظهور لـ منى زكى على العجلة

معجب لـ دارين حداد: ملكة جمال مش طبيعية| شاهد أحدث ظهور لها