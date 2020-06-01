إسلام إبراهيم لـ كاملة أبو ذكري: متسبنيش بقى عايز اشتغل معاكي تاني

قال الفنان الشاب إسلام إبراهيم إنه كان يحلم بالعمل مع المخرج كاملة أبو ذكري، وهو ما تحقق عن طريق مشاركته في مسلسل "بـ100 وش" بشخصية "حمادة" لأنها تجعل الفنان تعيش في الشخصية بشكل كبير.





أضاف إبراهيم خلال حواره إلى برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" الذي تقدمه الإعلامية سهير جودة ومنى عبدالغني، أمس الأحد، على قناة CBC أن مفتاح كاملة أبو زكري هو الصدق ولهذا كان المسلسل واقعيًا بشخصياته المختلفة، وأن كل عمليات النصب التي حدثت في المسلسل حقيقية، كما وجه رسالة إلى المخرجة أثناء مداخلتها الهاتفية بالبرنامج وقال "متسبنيش بقى وعايز اشتغل معاكي تاني".





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وأكد الفنان أنه عندما ينضم إلى عمل يحرص على معرفة كواليس الشخصية والآداء المطلوب حتى يقدم الشخصية بشكل مناسب، وأنه كان سعيدًا بردود الأفعال التي وجدها من جانب الجمهور مع عرض المسلسل.





تابع أنه كان خائف من المشاهد "التراجيدي" ولهذا كان يبحث عن حزن منفرد يخص الشخصية التي ينفذها فقط.





يذاع برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة الثالثة عصرًا.



