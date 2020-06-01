رغم كورونا.. البنك الأهلي الكويتي - مصر يحقق نموا في صافي الأرباح

واصل البنك "الأهلي الكويتي - مصر"، تحقيق نتائج أعمال إيجابية في الربع الأول من عام 2020؛ على الرغم من الظروف الاستثنائية لانتشار وباء كورونا ( COVID-19( ، حيث ارتفع صافي أرباح البنك للفترة المنتهية في 31 مارس 2020 بنسبة بلغت 22% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام السابق ليصل إلى 140 مليون جنيه.





وبلغ صافي الأرباح التشغيلية لذات الفترة 316 مليون جنيه، بزيادة قدرها 50% مقارنة بمبلغ 212 مليون جنيه في الفترة المقابلة من العام الماضي.





ونمت ودائع العملاء والقروض بالبنك بنسبة 2% مقارنةً بذات الفترة من العام السابق، حيث بلغت محفظة ودائع العملاء 28.7 مليار جنيه، وبلغ إجمالى محفظة القروض 19.9 مليار جنيه.





وقال خالد السلاوي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك الأهلي الكويتي – مصر، "لقد تمكن البنك من الحفاظ على وتيرة النمو من خلال انطلاقة قوية خلال الربع الأول من عام 2020، محققًا معدلات نمو جيدة في كافة المؤشرات المالية بالرغم من الظروف الغير مسبوقة للسوق المصرفي المصري وحالة عدم الاستقرار التي يمر بها العالم نتيجة لانتشار وباء كورونا، إلا أننا تمكنا من الحفاظ على تماسكنا من خلال التواصل المستمر مع عملائنا وموظفينا وإيلاء القدر الأكبر من الاهتمام لدعم كافة شرائح العملاء لتخطي هذه الأزمة ، واتاحة الخدمات المصرفية الرقمية ، واتباع نهج متوازن بين الإقراض والمخاطر الائتمانية.

وأضاف "السلاوي"، "حقق البنك هذا النجاح نتيجة اتباعنا استراتيجية نمو طموحة ومتوازنة جعلتنا في وضع يمكننا من تحمل ضغوط السوق الحالية وتقلباته، كما أثمر استثمارنا خلال العام السابق في تطوير تطبيقات تكنولوجيا الخدمات المصرفية في جعل مصرفنا شريكًا في مبادرات التحول الرقمي، وذلك تماشيًا مع مبادرات البنك المركزي المصري للتحول الرقمي".





وتابع "أود أن أتوجه بالشكر والتقدير إلى البنك المركزي المصري على توجيهاته ودعمه المتواصل للقطاع المصرفي من خلال إطلاقه لعدة مبادرات كان لها أثر إيجابي في تخفيف حدة الأزمة، وكذلك أشكر فريق العمل بالبنك على عملهم الدؤوب وتفانيهم وتحملهم للمسؤولية خلال هذه الظروف الاستثنائية لتحقيق المزيد من التقدم والنجاح لمصرفنا".