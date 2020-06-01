التعليم: كل طالب هياخد مستلزمات التعقيم والكمامة يوميا قبل ما يدخل.. فيديو

قال طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إنه ليس هناك أي منطق لتأجيل امتحانات الثانوية العامة، متابعا: من يطالب بالتأجيل هل أنت متأكد أن في سبتمبر هيكون الوضع أحسن..لا طبعا..طب هنعمل إيه في الدفعة اللي بعدها".
وأوضح طارق شوقي، خلال مداخلتة الهاتفية ببرنامج "الحكاية"، المذاع على قناة "ام بي سي مصر"، على ضرورة التكيف مع الوضع الحالى، معقبا: إذا كان النشاط الرياضي هيرجع يوم 6/15 والحياة هترجع عشان نعيش يبقي لازم نتكيف".
وأضاف وزير التربية والتعليم، أننا سنتألف ونأخذ بالأسباب، وذلك من حيث تأمين كامل وتعقيم كامل تم دراستة من قبل مجلس الوزراء ولجنة إدارة الأزمات، لافتا إلى أن الوزارة ستقوم بتعقيم كل ما تستطيع الوصول إليه.
وتابع: سنقوم بعمل فيديو يوضح كيفية دخول الطلاب، معقبا: كل طالب الدولة هتديلة كمامة ومواد التعقيم، وهي اللي هتقوم بتعقيم اللجان قبل وبعد الأمتحان.
وأشار إلى أن اللجان سيتم تعقيمها من خلال أجهزة كبرى، موضحا سيتم تعقيم 5 ألاف لجنة لمدة 40 يوما.
ولفت إلى أن المسئولين عن كواشف الحرارة سيقفون في طوابير مثلما يحدث فى الصين، موضحا كلا من الطلاب والمراقبين سيرتدون الكمامات إثناء فترة الامتحانات.
وأختتم قائلا: "احنا بنحاول نخلي اللجنة أكثر أمانا من أي مكان أخر سيتواجد به الطلاب..احنا عندنا ولادو فاهمين خوفكوا".
وأوضح طارق شوقي، خلال مداخلتة الهاتفية ببرنامج "الحكاية"، المذاع على قناة "ام بي سي مصر"، على ضرورة التكيف مع الوضع الحالى، معقبا: إذا كان النشاط الرياضي هيرجع يوم 6/15 والحياة هترجع عشان نعيش يبقي لازم نتكيف".
وأضاف وزير التربية والتعليم، أننا سنتألف ونأخذ بالأسباب، وذلك من حيث تأمين كامل وتعقيم كامل تم دراستة من قبل مجلس الوزراء ولجنة إدارة الأزمات، لافتا إلى أن الوزارة ستقوم بتعقيم كل ما تستطيع الوصول إليه.
وتابع: سنقوم بعمل فيديو يوضح كيفية دخول الطلاب، معقبا: كل طالب الدولة هتديلة كمامة ومواد التعقيم، وهي اللي هتقوم بتعقيم اللجان قبل وبعد الأمتحان.
وأشار إلى أن اللجان سيتم تعقيمها من خلال أجهزة كبرى، موضحا سيتم تعقيم 5 ألاف لجنة لمدة 40 يوما.
ولفت إلى أن المسئولين عن كواشف الحرارة سيقفون في طوابير مثلما يحدث فى الصين، موضحا كلا من الطلاب والمراقبين سيرتدون الكمامات إثناء فترة الامتحانات.
وأختتم قائلا: "احنا بنحاول نخلي اللجنة أكثر أمانا من أي مكان أخر سيتواجد به الطلاب..احنا عندنا ولادو فاهمين خوفكوا".