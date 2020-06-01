التعليم: كل طالب هياخد مستلزمات التعقيم والكمامة يوميا قبل ما يدخل.. فيديو

وزير التعليم: محبو الشهرة يطالبون بإلغاء امتحانات الثانوية العامة "عشان يركبوا التريند".. ويؤكد: لن نتراجع وسنعقدها في موعدها 7 يونيو ..سنوزع كمامات في اللجان ..واللي خايف من كورونا يأجل للسنة الجاية