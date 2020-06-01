أجايي: الزمالك لم يحترمنا بعد فوزه بالسوبر في الإمارات

قال النيجيري جونيور أجايي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن لاعبي النادي الأهلي احترموا لاعبي نادي الزمالك وجماهيره بعد الفوز بلقب السوبر قبل الماضي، والذي توج الأهلي بلقبه في شهر سبتمبر الماضي على استاد برج العرب وانتهى بنتيجة 3 /2 .





وأكد أجايي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" المذاع عبر قناة "النهار": "أعرف أن أحساس أي فريق بعد الهزيمة يختلف عن الفوز، لذلك احترمنا جماهير ولاعبي الزمالك بعد الفوز بالسوبر قبل الأخير لكن هذا لم يحدث منهم في الإمارات".





وتابع: "مباريات الأهلي والزمالك تكون مباريات كبيرة وتكون مليئة بالحماس والإثارة ولكن اعتقد أن تلك الخسارة، حققت بعض الإيجابيات للاعبين فأحيانًا تحتاج للهزيمة من أجل العودة لسلسلة من الانتصارات المتواصلة".