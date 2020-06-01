رئيس شعبة صناعة المستلزمات الطبية يوضح سبب ارتفاع سعر الكمامة ومدى جودة المصنوعة من القماش.. فيديو

قال الدكتور شريف عبد الحميد رئيس شعبة صناعة المستلزمات الطبية، إن حجم الإنتاج المصرى من الكمامات الطبية وصل إلى مليون كمامة يوميا.





واضاف شريف عبد الحميد خلال حوارة في برنامج التاسعة المذاع علي القناه الاولي المصرية، ان هناك طبقة تضع بين النسيج الداخلي والخارجي للكمامة في منتصف الكمامة وهي الفلتر هذه الطبقة بها نقص عالميا وليست متواجدة الان.





واوضح شريف عبد الحميد، أن طبقة الفلتر هذه ارتفع سعرها من 20 الف دولار للطن الى 50 الف دولار للطن.





وتابع : أن هذا الفلتر اذا جاء وتوفر ووضع في الكمامات سيرتفع سعرها 2 جنيه فقط وسبب عدم توافرها استعانوا بطبقة تعمل علي 35 % حماية فقط .





وأكمل : أن المسك الطبي مدة استعماله 4 ساعات فقط والكمامة القماش تحمي بنسبة 20% فقط وهذا كافي للمواطن.