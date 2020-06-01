AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

موجة حارة جديدة.. تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الاثنين

الإثنين 01/يونيو/2020 - 05:57 ص
موجة حارة
موجة حارة
Advertisements
نورهان خفاجي
كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الاثنين 1-6-2020.

ويضرب البلاد موجة حارة اليوم ، حيث تشهد البلاد ارتفاعا في درجات الحرارة، ويكون الطقس على القاهرة والوجه البحري مائل للحرارة خلال ساعات النهار مائل للبرودة ليلا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

وبالنسبة للسواحل الشمالية، فيكون الطقس مائل للحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا والرياح معتدلة يصاحبه شبورة مائية صباحا ونشاط على أقصى الغرب مثيرة للرمال والأتربة.

أما جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر فتشهد طقس  مائل للحرارة نهارا وللبرودة ليلا يصاحبه رياح نشطة تتسبب في اضطراب الملاحة البحرية هناك.


اقرأ أيضا:

أما على محافظات الصعيد، يكون الطقس  ما بين الحار وشديد الحرارة نهارا لطيف ليلا والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 1/6/2020، تسجل القاهرة والوجه البحري 35 للعظمى و18 للصغرى، وعلى السواحل الشمالية 34 للعظمى و 20 للصغرى، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 36 للعظمى و 22 للصغرى، وعلى شمال الصعيد 38 للعظمى و 19 للصغرى، وعلى جنوب الصعيد 41 للعظمى و23 للصغرى.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأرصاد: استمرار ارتفاع درجات الحرارة على المحافظات يصاحبها نشاط للرياح والأتربة

طقس شم النسيم.. معتدل على القاهرة ومائل للحرارة على الصعيد.. والعظمى 34 درجة

طقس شم النسيم.. الأرصاد تزف بشرى سارة حول درجات الحرارة اليوم

ارتفاع طفيف.. الأرصاد: طقس ثالث يوم العيد مائل للحرارة والقاهرة 30 درجة

ارتفاع طفيف في الحرارة.. الأرصاد: الطقس معتدل بكافة الأنحاء.. والقاهرة 31 درجة

القاهرة 31 درجة..الأرصاد: طقس الغد معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا

ترشيحاتنا

أخبار التوك شو| إصابة 3 إعلاميات بـ كورونا.. وامتحانات الثانوية العامة في موعدها.. وسبب تعديل مواعيد حظر التجول

هاني حتحوت يعلن إصابة والد مدرب أحمال الأهلي السابق بفيروس كورونا.. فيديو

نجل حسن حسني يكشف اللحظات الأخيرة في حياة والده.. فيديو

مجلس الوزراء: إعلان مواعيد فتح المساجد خلال الأسبوع الحالي واقتربنا من إعادة نشاط المطاعم والسينما والمسارح بضوابط ..فيديو

قائمة أسعار ملزمة للمستشفيات الخاصة في علاج كورونا.. الوزراء: 85% نسبة إشغال مستشفيات المرحلة الأولى و17% بالثانية ..فيديو

هل قناع الوجه الشفاف يحمي من الإصابة بكورونا؟.. استشاري يجيب.. فيديو

AdvertisementS

بعد نجاح الاختيار.. حقيقة إصابة أمير كرارة بفيروس كورونا

دولة القانون .. القبض على زوج شقيقة محمد رمضان بعد ساعات من زفافه

مجلس الوزراء: إعلان مواعيد فتح المساجد خلال الأسبوع الحالي واقتربنا من إعادة نشاط المطاعم والسينما والمسارح بضوابط ..فيديو

تقسيم الطلاب وتقليل عدد أيام الدراسة في المدرسة .. وزير التعليم : 5 سيناريوهات تحت الدراسة لإدارة العام الدراسي الجديد في ظل أزمة كورونا

بعد تألقها فى حفل زفاف شقيقته.. 10 صور لـ زوجة محمد رمضان

للمرة الثانية.. السعودية والدول العربية على موعد مع ظاهرة فلكية

اشتباكات بين الشرطة الأمريكية والمحتجين أمام البيت الأبيض

أول ظهور لـ شقيقة محمد رمضان وزوجها بعد الإفراج عنه

بعد القبض عليه أثناء الزفاف.. صرف زوج شقيقة محمد رمضان من قسم الشرطة بعد دفع الغرامة

ألف سلامة عليك يا صاحبي.. هاني رمزى يدعو لـ محمد هنيدي

اغفر كل ذنوبك عند سماع أذان الفجر بـ24 كلمة.. لا يعرفها كثيرون

خوفا من المتظاهرين.. نقل ترامب إلى حجرة تحت الأرض في البيت الأبيض

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لمرضى السكر والبواسير.. 8 فوائد لتناول الذرة الصفراء

بعد الإفراج عن حسام حامد.. لقطات رومانسية بين شقيقة محمد رمضان وزوجها

بعد انفصالهما للمرة الثانية.. 10 صور لـ خطيبة تامر عاشور لقبها البعض بأجمل نساء الكون