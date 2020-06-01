موجة حارة جديدة.. تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الاثنين

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الاثنين 1-6-2020.





ويضرب البلاد موجة حارة اليوم ، حيث تشهد البلاد ارتفاعا في درجات الحرارة، ويكون الطقس على القاهرة والوجه البحري مائل للحرارة خلال ساعات النهار مائل للبرودة ليلا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا.





وبالنسبة للسواحل الشمالية، فيكون الطقس مائل للحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا والرياح معتدلة يصاحبه شبورة مائية صباحا ونشاط على أقصى الغرب مثيرة للرمال والأتربة.





أما جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر فتشهد طقس مائل للحرارة نهارا وللبرودة ليلا يصاحبه رياح نشطة تتسبب في اضطراب الملاحة البحرية هناك.









اقرأ أيضا :





أما على محافظات الصعيد، يكون الطقس ما بين الحار وشديد الحرارة نهارا لطيف ليلا والرياح معتدلة تنشط أحيانا.



