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أخبار البلد

الأرصاد: الطقس مائل للحرارة غدا.. والقاهرة تسجل 31 درجة

السبت 30/مايو/2020 - 11:06 ص
صدى البلد
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نورهان خفاجي
تشهد الأحوال الجوية، غدا الأحد، ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة، حيث يسود طقس على القاهرة والوجه البحري، معتدل خلال ساعات النهار مائل للبرودة ليلا والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

ويكون الطقس على السواحل الشمالية، لطيفًا نهارا مائلًا للبرودة ليلًا والرياح معتدلة، ويبقي الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر مائلا للحرارة نهارا ومائلا للبرودة ليلا تصاحبه رياح نشطة تتسبب في اضطراب الملاحة البحرية هناك.

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ويبقي الطقس، على محافظات الصعيد، ما بين المائل للحرارة وشديد الحرارة نهارا لطيف ليلا والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

وتسجل درجات الحرارة، على القاهرة والوجه البحري 31 للعظمى و 19 للصغرى، وعلى السواحل الشمالية 28 للعظمى و 18 للصغرى، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحرالأحمر 35 للعظمى و 22 للصغرى، وعلى شمال الصعيد 34 للعظمى و 19 للصغرى، وعلى جنوب الصعيد 39 للعظمى و22 للصغرى.

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