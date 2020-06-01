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فن

أخبار الفن| حقيقة إصابة أمير كرارة بفيروس كورونا.. أول ظهور لـ شقيقة محمد رمضان وزوجها بعد الإفراج عنه

الإثنين 01/يونيو/2020 - 07:31 ص
أمير كرارة
أمير كرارة
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آيه عاطف
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض لكم أبرز هذه الأخبار من خلال التقرير التالي:


انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية أخبار تفيد إصابة الفنان أمير كرارة،  بفيروس كوفيد 19، الشهير بفيروس كورونا المستجد.

ونشرت إحدى الصفحات إصابة الفنان أمير كرارة، بفيروس كورونا، ونشر صورة قديمة له كي تنتشر الشائعات وذلك بعد النجاح الذي حققه مسلسله الأخير الأختيار، وهي أخبار ليس لها أي أساس من الصحة.


نشر حسام حامد زوج شقيقة الفنان محمد رمضان صورة عبر صفحته الرسمية على فيسبوك.

وظهر في الصورة بجوار زوجته شقيقة الفنان محمد رمضان ، وذلك بعد الإفراج عنه من قسم شرطة الشيخ زايد ثان بعد ضبطه أثناء الزفاف لمخالفة قرارات الحكومة الخاصة بمنع التجمعات لمواجهة كورونا.



شارك الفنان هانى رمزى جمهوره بصورة جديدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وظهر برفقة الفنان محمد هنيدى يدعو له لخروجه من العملية الجراحية.


حرص الفنان تامر حسني، على توجيه رسالة هامة لجمهوره، بشأن التعامل مع الكمامات الواقية من فيروس كورونا المستجد.


حققت أغنية "قهوة الماضي" للفنانة إليسا نجاحا كبيرا جدًا، واقتربت من 2 مليون مشاهدة بعدما طرحتها عبر القناه الرسمية الخاصة بشركة "روتانا" عبر موقع اليوتيوب، في عيد الفطر المبارك الماضي. 
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