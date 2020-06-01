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درجة الحرارة تسجل 34.. الأرصاد: البلاد تشهد موجة حارة اليوم

الإثنين 01/يونيو/2020 - 08:49 ص
الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية
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البهي عمرو

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد اليوم الاثنين موجة حارة، والبلاد ستسجل اليوم 34 درجة .و


واوضحت أنه بداية من الغد ستنخفض، مؤكدة أن الأسبوع الحالي لن يشهد بالكامل موجة حارة بل اليوم فقط.


وأضافت إيمان شاكر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدي البلد، أن الطقس سيكون مستقرا خلال الأيام الحالية، مؤكدًا أن البلاد مازالت فى فصل الربيع الذى يتميز بتغير فى الأحوال الجوية.


وأشارت إيمان شاكر، إلى أن هناك تغيرات فى الأحوال الجوية، مؤكدة أن المركز قد تنبأ بأن تكون موجة الحرارة مستمرة ولكن حدث تغير و الموجة الحارة ستكون اليوم.


ولفتت إلى أن البلاد لم تدخل فى فصل الصيف، ولذلك لا نستطيع أن نتقول أن هناك استمرار فى ارتفاع درجات الحرارة.

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