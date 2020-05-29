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تسجل 40 درجة.. الأرصاد تحذر من موجة شديدة الحرارة الأسبوع المقبل.. فيديو

الجمعة 29/مايو/2020 - 01:58 م
الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية
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شيرين عادل
قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الطقس الحالى يشهد انخفاضا ملحوظا بدرجات الحرارة منذ أكثر من أسبوع.

وكشفت وكيل مركز التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج صباحنا مصرى عبر الفضائية المصرية، عن استمرار موجة انخفاض درجات الحرارة حتى يوم الأحد القادم.

وأشارت إيمان شاكر إلى أن القاهرة سجلت اليوم الجمعة 29 درجة مئوية، لافتة إلى أن درجات الحرارة الصغرى تسجل 19 درجة مئوية وهو ما يحعلنا نشعر بالبرودة خلال ساعات الليل المتأخرة.

ولفتت وكيل مركز التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية ، إلى أن درجات الحرارة ستشهد ارتفاعا  تدريجيا بداية من الأسبوع المقبل على أن تسجل الخميس القادم  40 درجة مئوية


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