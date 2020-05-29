الأرصاد: طقس السبت لطيف نهارا مائل للبرودة ليلا.. والقاهرة تسجل 29 درجة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس غدا السبت، لطيف على الوجه البحري والقاهرة، والرياح معتدلة تنشط أحيانا يصاحبه شبورة مائية صباحا على الطرق.





ويكون الطقس لطيف على السواحل الشمالية مائل للبرودة ليلا، والرياح معتدلة، ويظل الطقس معتدل نهارا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مائل للبرودة ليلا والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.





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ويكون الطقس على محافظات الصعيد معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا، ويبقي الطقس حار على جنوب الصعيد.



