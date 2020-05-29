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درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 29-5-2020 بمحافظات مصر

الجمعة 29/مايو/2020 - 08:56 ص
الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية
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البهي عمرو

استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "dmc"، تقريرًا مفصلا بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 29- 5- 2020، في القاهرة  والمحافظات.


ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد طقس حار على السواحل الشمالية وعلى الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.


وفيما يلى بيان
بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة على محافظات ومدن مصر:

 

الصغرى العظمى


القاهرة الصغرى 19 والعظمى 29

 الإسكندرية الصغرى 20 والعظمى 25

مطروح الصغرى 17 والعظمى 23

شبين الكوم الصغرى 18 والعظمى 27
 
طنطا الصغرى 19 والعظمى 28
 
دمنهور الصغرى 19 والعظمى 27
  
بلطيم الصغرى 19 والعظمى 26
 
السلوم الصغرى 16 والعظمى 24
 
سيوة الصغرى 17 والعظمى 28
 
بورسعيد الصغرى 19 والعظمى 24
 
دمياط الصغرى 19 والعظمى 24
 
الزقازيق الصغرى 19 والعظمى 29
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