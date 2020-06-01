اليوم ..صرف معاشات يونيو من خلال ماكينات ATM

تبدأ اليوم ،وزارة التضامن الاجتماعي، في صرف جميع المعاشات للبطاقات الصادرة من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من الصرافات الآلية "ATM" .









وقالت وزيرة التضامن، في بيان لها الثلاثاء الماضى،إنه استمرار لخطة الدولة فى مواجهة تحدى فيروس كورونا، تواصل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي اتخاذ العديد من الإجراءات الاستباقية استعدادا لصرف معاشات شهر يونيو 2020 بما يضمن سلامة المواطنين أثناء الصرف من داخل المنافذ ومكاتب البريد، حيث تم الاستقرار على الاستمرار فى وضع آلية لتقسيم أصحاب المعاشات على أيام متفرقة من شهر يونيو على النحو التالي:





• أصحاب المعاشات الذين يتقاضون 1000 جنيه فأقل ويبلغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف يتم الصرف لهم من منافذ الهيئة القومية للتأمينات ومكاتب البريد خلال أيام الاثنين والثلاثاء الموافقة (1-2) من شهر يونيو.













• فئة من يبلغ معاشه أكثر من 1000 جنيه حتى 2000 جنيه ويبلغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف فسيقومون بالصرف يومي الأربعاء والخميس الموافقة (3-4) من شهر يونيو.













• أصحاب المعاشات البالغ قيمة معاشاتهم أكثر من 2000 جنيه حتى 3000 جنيه، ويبلغ عددهم 1 مليون قائم بالصرف يتم الصرف لهم يومي الأحد والاثنين الموافقين 7 -8 من شهر يونيو.









• فئة من يزيد معاشهم على 3000 جنيه ومن يتخلف عن الصرف خلال الأيام المحددة له يقومون بصرف معاشاتهم اعتبارًا من يوم الثلاثاء 9 يونيو.









ويتم صرف المعاشات المحولة على البنوك لأصحاب المعاشات والمستفدين عنهم والبالغ عددهم ما يزيد على 1.68 مليون حالة بقيمة إجمالية تقارب 4.45 مليار جنيه اعتبارًا من يوم الاثنين 1 يونيو.









وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أنه تم اتخاذ جميع الاستعدادات اللازمة لصرف معاشات شهر يونيو لما يزيد على 8.37 مليون صاحب معاش بقيمة إجمالية تبلغ 15.28 مليار جنيه، حيث يبلغ إجمالي عدد القائمين بالصرف عن طريق منافذ صندوقي التأمين الاجتماعي 3.48 مليون مواطن بقيمة إجمالية 4.91 مليار جنيه، وإجمالي عدد القائمين بالصرف عن طريق البريد 3.21 مليون مواطن بقيمة إجمالية تقدر بــ 5.91 مليار جنيه.





وذكرت أنه تيسيرًا على الحالات المطلوب تنشيط بطاقة الصرف لهم لمرور 6 أشهر على آخر تنشيط سوف يستمر السماح لهم بصرف معاش شهر يونيو دون الحاجة إلى تنشيط بطاقة الصرف من داخل المنافذ.



