الموالح تتصدر القائمة..مسؤول الحجر: الصادرات الزراعية تقترب من 3.5 مليون طن..فيديو

قال المهندس إسلام فرحات ، مشرف وحدة تحليل مخاطر الآفات ب الحجر الزراعى ، إن مصر الان تقترب من 3.5 مليون طن من الصادرات الزراعية المصرية .





ان مصر تحتوى على 1.4 مليون طن من الموالح وأضاف " فرحات " من خلال حواره ببرنامج " 8 الصبح " ، المذاع على فضائية" دي إم سي " ،





وأشار مشرف وحدة تحليل مخاطر الآفات بالحجر الزراعى ، الى اننا نمتلك حوالى 620 ألف طن بطاطس ، الى جانب 220 ألف طن من البصل .





وتابع مشرف وحدة تحليل مخاطر الآفات بالحجر الزراعى ، أن مصر تمتلك ما يقرب من 3 آلاف طن من العنب فى اسبوعين فقط منذ بدأ الموسم .





وأكد أن هناك 25 ألف طن ثوم ، منوها الى ان ا لاسعار وصلت لقيم غير مسبوقة لم تظهر فى مصر من قبل وهناك اختلاف فى الاسعار طبقا لجودة المنتج نفسه ,



