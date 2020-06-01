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الموالح تتصدر القائمة..مسؤول الحجر: الصادرات الزراعية تقترب من 3.5 مليون طن..فيديو

الإثنين 01/يونيو/2020 - 10:16 ص
خضروات
خضروات
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ريهام فيكتور
قال المهندس إسلام فرحات ، مشرف وحدة تحليل مخاطر الآفات بالحجر الزراعى ، إن مصر الان تقترب من 3.5 مليون طن من الصادرات الزراعية المصرية .

وأضاف " فرحات " من خلال حواره ببرنامج " 8 الصبح " ، المذاع على فضائية" دي إم سي " ،ان مصر تحتوى  على 1.4 مليون طن من الموالح .

وأشار مشرف وحدة تحليل مخاطر الآفات بالحجر الزراعى ، الى اننا نمتلك حوالى 620 ألف طن بطاطس ، الى جانب 220 ألف طن من  البصل .

وتابع مشرف وحدة تحليل مخاطر الآفات بالحجر الزراعى ، أن مصر تمتلك ما يقرب من 3 آلاف طن من العنب فى اسبوعين فقط منذ بدأ الموسم .

وأكد أن هناك 25 ألف طن ثوم ، منوها الى ان الاسعار وصلت لقيم غير مسبوقة لم تظهر فى مصر من قبل وهناك اختلاف فى الاسعار طبقا لجودة المنتج نفسه ,

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