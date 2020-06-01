رئيس "بدر" يتفقد سير العمل بمشروع الإسكان الاجتماعى بحدائق العاصمة

جهاز تنمية مدينة بدر، سير العمل بمشروع الإسكان الاجتماعى "المرحلة الرابعة" بمنطقة حدائق العاصمة بمدينة بدر، يرافقه النائب عبداللطيف بشارة، ومسئولو جهاز المدينة والمشروع، وذلك لمتابعة سير العمل والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لحماية العاملين بالمواقع من الإصابة بفيروس كورونا. تفقد المهندس عمار مندور، رئيس، سير العمل بمشروع الإسكان الاجتماعى "المرحلة الرابعة" بمنطقة حدائق العاصمة بمدينة بدر، يرافقه النائب عبداللطيف بشارة، ومسئولو جهاز المدينة والمشروع، وذلك لمتابعة سير العمل والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لحماية العاملين بالمواقع من الإصابة بفيروس كورونا.





وصرح المهندس عمار مندور، على هامش الجولة، بأن منطقة حدائق العاصمة تضم نحو 1124 عمارة ( 26976 وحدة) "إسكان اجتماعى" نموذج 3 غرف وصالة، موضحًا أن نسبة التنفيذ الكلية للمشروع بلغت نحو ١٢%، كما وصلت أعلى نسبة تنفيذ فى أحد المواقع إلى ٢٦ % .





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الإجراءات الاحترازية كافة للحفاظ على سلامة العاملين والوقاية من انتشار فيروس كورونا، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بضرورة متابعة واستمرار أعمال المشروعات الجاري تنفيذها بالمدن الجديدة. وأكد المهندس عمار مندور، استكمال الأعمال بالمشروع طبقا للبرنامج الزمني وبكفاءة وجودة عالية فى التنفيذ، لتسليم الوحدات فى الوقت المحدد لها مع اتخاذكافة للحفاظ على سلامة العاملين والوقاية من انتشار فيروس كورونا، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بضرورة متابعة واستمرار أعمال المشروعات الجاري تنفيذها بالمدن الجديدة.



