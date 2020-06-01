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اقتصاد

تباين أداء مؤشرات البورصة في مستهل تعاملات اليوم

الإثنين 01/يونيو/2020 - 10:35 ص
صدى البلد
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محمد صبيح
تباينت مؤشرات البورصة المصرية، في مستهل تعاملات اليوم، الاثنين، ثاني جلسات الأسبوع  تحت ضغط من مبيعات المستثمرين على الأسهم القيادية.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.01% ليصل عند مستوى 11781 نقطة.


وارتفع مؤشر "إيجى إكس 50" متساوي الأوزان بنسبة 0.22% ليصل مستوى 1518 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.01% ليصل عند مستوى 11781 نقطة.

وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.69% ليصل عند مستوى 1771 نقطة.

وزاد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوى الأوزان"، فى أولى  بنسبة 0.75% عند مستوى 1885 نقطة.

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