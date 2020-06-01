جامعة حلوان تشارك في دراسة طبية دولية بشأن مرضى كورونا

شاركت جامعة حلوان في دراسة دولية منشورة بمجلة لانسيت الطبية عن تقييم احتمالات حدوث الوفيات والمضاعفات الرئوية في المرضى المصابين بفيروس كورونا الذين خضعوا لعمليات جراحية.





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واستطاع فريق طبي من قسم الأمراض المتوطنة بكلية الطب بالجامعة بقيادة الدكتور محمد القصاص رئيس القسم وعضوية الدكتور أحمد توحيد الأخصائي بالقسم المشاركة في دراسة دولية تهدف إلى تقييم الوفيات والمضاعفات الرئوية في المرضى المصابين بـ فيروس كورونا الذين خضعوا لعمليات جراحية متنوعة، وتم نشر البحث بمجلة The Lancet، أقوى مجلة طبية على مستوى العالم وذات معامل تأثير 59.1.





ويأتي ذلك في ظل اهتمام جامعة حلوان برئاسة الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة بدعم البحث العلمى والباحثين.

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وتم إجراء الدراسة على ١١٢٨ مريضا مشاركا من ٢٣٥ مستشفى في ٢٤ دولة على مستوى العالم من المرضى الذين تأكد إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، وذلك لمدة ٧ أيام قبل الجراحة أو ٣٠ يومًا بعدها وتم متابعتهم لمدة ٣٠ يوما بعد العملية الجراحية.



