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تعليم

جامعة حلوان تشارك في دراسة طبية دولية بشأن مرضى كورونا

الإثنين 01/يونيو/2020 - 10:38 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
شاركت جامعة حلوان في دراسة دولية منشورة بمجلة لانسيت الطبية عن تقييم احتمالات حدوث الوفيات والمضاعفات الرئوية في المرضى المصابين بفيروس كورونا الذين خضعوا لعمليات جراحية. 


واستطاع فريق طبي من قسم الأمراض المتوطنة بكلية الطب بالجامعة بقيادة الدكتور محمد القصاص رئيس القسم وعضوية الدكتور أحمد توحيد الأخصائي بالقسم المشاركة في دراسة دولية تهدف إلى تقييم الوفيات والمضاعفات الرئوية في المرضى المصابين بـ فيروس كورونا الذين خضعوا لعمليات جراحية متنوعة، وتم نشر البحث بمجلة The Lancet، أقوى مجلة طبية على مستوى العالم وذات معامل تأثير 59.1. 

ويأتي ذلك في ظل اهتمام جامعة حلوان برئاسة الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة بدعم البحث العلمى والباحثين.
 

وتم إجراء الدراسة على ١١٢٨ مريضا مشاركا من ٢٣٥ مستشفى في ٢٤ دولة على مستوى العالم من المرضى الذين تأكد إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، وذلك لمدة ٧ أيام قبل الجراحة أو ٣٠ يومًا بعدها وتم متابعتهم لمدة ٣٠ يوما بعد العملية الجراحية. 

وأظهرت نتائج الدراسة حدوث مضاعفات رئوية بعد العملية الجراحية في نصف المرضى الذين يعانون من فيروس كورونا، حيث حدث ارتفاعا بمعدلات الوفاة في هؤلاء المرضى بمعدل ٢٣٪، وأوصت الدراسة بضرورة تأجيل الإجراءات الجراحية غير العاجلة، وتعزيز العلاج غير الجراحي كلما أمكن ذلك لتأخير أو تجنب الحاجة إلى إجراء الجراحة، خاصة لدى الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين ٧٠ عامًا اوأكثر.
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