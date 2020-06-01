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أخبار البلد

الأرصاد: استمرار الطقس المعتدل على البلاد غدا.. والقاهرة تسجل 32 درجة

الإثنين 01/يونيو/2020 - 10:50 ص
الطقس على القاهرة
الطقس على القاهرة
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نورهان خفاجي
أفادت هيئة الأرصاد الجوية، بأنه سيسود غدا الثلاثاء،طقس معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا، على الوجه البحري والقاهرة ، يصاحب ذلك نشاط للرياح المعتدلة تنشط أحيانا على بعض المناطق.

ويكون الطقس، لطيف على السواحل الشمالية، خلال ساعات النهار مائل للبرودة خلال ساعات الليل، يصاحبه شبورة مائية صباحا والرياح معتدلة تنشط أحيانا، ويبقى الطقس حار على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، ويكون مائل للبرودة خلال ساعات الليل والرياح معتدلة.


أما على محافظات الصعيد، يكون الطقس معتدل  شمالا يصاحبه رياح معتدلة تنشط أحيانا، ويبقى الطقس شديد الحرارة جنوبا ولطيف ليلا والرياح معتدلة.

وحول درجات الحرارة المتوقعة، غدا، على القاهرة والوجه البحري  32 للعظمى والصغرى 21، وعلى السواحل الشمالية 26 للعظمى والصغرى 20، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 37 للعظمى والصغرى 26، وعلى شمال الصعيد 33 للعظمى والصغرى 23، وعلى جنوب الصعيد 41 للعظمى والصغرى 26.

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