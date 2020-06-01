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فن

اعتزل ما يؤذيك.. خالد عليش: دقني بتضايقني و أنا لابس الكمامة

الإثنين 01/يونيو/2020 - 01:30 م
صدى البلد
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منار نور
نشر خالد عليش صورة له من خلال حسابه الشخصي انستجرام .

وظهر خالد عليش في الصورة وهو حالق ليحته وعلق قائلا : " لقيت أن دقني بتضايقني وانا لابس الكمامة ..و دي كانت النتيجة ..توتي فروتي خالص #صباح_الكنافة "اعتزل ما يؤذيك"


يذكر أن خالد عليش يقدم أحد البرامج التلفزيونية على شبكة قنوات "الحياة" قريبا، فضلا عن أنه أحدث ضجة في الفترة الأخيرة من خلال أسلوبه البسيط والمضحك في نفس الوقت. 

وقال حازم شفيق، رئيس شبكة تليفزيون الحياة، إن البرنامج يهدف بالأساس إلى التسلية وإدخال البهجة على المشاهدين، ويعتمد على خفة دم خالد عليش وحب الشباب له، فهو من الوجوه والأصوات الإعلامية التي حققت انتشارا كبيرا بين الشباب.





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