اعتزل ما يؤذيك.. خالد عليش: دقني بتضايقني و أنا لابس الكمامة

وظهر خالد عليش في الصورة وهو حالق ليحته وعلق قائلا : " لقيت أن دقني بتضايقني وانا لابس الكمامة .. و دي كانت النتيجة ..توتي فروتي خالص #صباح_الكنافة "اعتزل ما يؤذيك"

يذكر أن خالد عليش يقدم أحد البرامج التلفزيونية على شبكة قنوات "الحياة" قريبا، فضلا عن أنه أحدث ضجة في الفترة الأخيرة من خلال أسلوبه البسيط والمضحك في نفس الوقت.



